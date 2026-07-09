/एक नहीं... दो नहीं... पूरे 4 बच्चे! झालावाड़ में अनोखा प्रसव, परिवार में 3 बेटी और 1 बेटे का हुआ आगमन

Jhalawar News: झालावाड़ के राजकीय जिला जनाना अस्पताल में एक प्रसूता ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है. चिकित्सकों के अनुसार झालावाड़ में इस तरह के प्रसव का यह पहला मामला हैं. डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसे मामले औसतन 24 हजार प्रसव में से केवल एक बार देखने को मिलते हैं.

25 वर्षीय महिला ने दिया 4 बच्चों को जन्म

झालावाड़ जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में भर्ती 25 वर्षीय महिला ने एक साथ चार नवजात को जन्म दिया. इनमें तीन बेटियां और एक बेटा शामिल हैं. फिलहाल चारों नवजात को ऑब्जरवेशन के लिए यहां बने एनआईसीयू वार्ड में रखा गया है, जहां चिकित्सक इनकी निगरानी कर रहे हैं. दरअसल शहर निवासी ज्योति कश्यप को सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से सुरक्षित प्रसव कराया गया. प्रसव के बाद मां की हालत पूरी तरह सामान्य और स्थिर बताई जा रही है. इधर एक साथ चार नवजातों को पाकर परिवार की खुशी भी चार गुनी हो गई है. परिजनों ने बताया कि अरुण और ज्योति की शादी वर्ष 2019 में हुई थी. दंपती का पहले से पांच वर्षीय बेटा मौजूद है और यह ज्योति की दूसरी डिलीवरी है. एक साथ चार बच्चों के आगमन पर परिवार में खुशी का माहौल है.

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पहले से है एक पुत्र

नवजात के पिता अरुण कश्यप ने बताया कि वह जनाना अस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं. उनकी पत्नी की यह दूसरी डिलीवरी है. इसके पहले उनके एक संतान मौजूद है. उन्होंने बताया कि इलाज के दौरान डॉक्टर ने तीन शिशु गर्भ में होने की बात कही थी लेकिन जन्म के समय चार बच्चों का जन्म हुआ. उन्होंने एक बेटी की उम्मीद की थी, इधर चार बच्चों के एक साथ जन्म लेने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई . खबर फैलते ही अस्पताल में परिजनों, रिश्तेदारों और परिचितों का तांता लग गया. मोहल्ले में भी खुशी का माहौल है और लोग परिवार को शुभकामनाएं देने पहुंच रहे हैं.

चारों को ऑब्जरवेशन के लिए एनआईसीयू में भर्ती किया गया

इधर एनआईसीयू में नवजातों की निगरानी कर रहे डॉक्टर अनिल ने बताया कि यह जनाना अस्पताल में पहला मामला है. प्रसूता ज्योति कश्यप को सांस में तकलीफ होने के बाद जनाना अस्पताल में भर्ती किया गया था. लेबर पेन होने के बाद प्रसूता ने चार नवजात को जन्म दिया है. उन्होंने बताया कि यह एक दुर्लभ प्रसव था, जिसमें तीन बालिकाओं तथा एक बालक का जन्म हुआ है. उन्होंने बताया कि फिलहाल चारों को ऑब्जरवेशन के लिए एनआईसीयू में भर्ती किया गया है. सामान्यत चारों बच्चे प्रीमेच्योर हैं तथा उनका वजन सभी का एक समान है. फिलहाल बच्चों की कुछ जांच करवाई जा रही है.