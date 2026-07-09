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एक नहीं... दो नहीं... पूरे 4 बच्चे! झालावाड़ में अनोखा प्रसव, परिवार में 3 बेटी और 1 बेटे का हुआ आगमन

Rajasthan News: झालावाड़ जिला अस्पताल में 25 वर्षीय महिला ने सिजेरियन ऑपरेशन से एक साथ 4 बच्चों-3 बेटियों और 1 बेटे-को जन्म दिया. डॉक्टरों ने इसे जिले का पहला और बेहद दुर्लभ मामला बताया. मां की हालत स्थिर है, जबकि चारों प्रीमैच्योर नवजातों को एनआईसीयू में निगरानी में रखा गया है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byMahesh parihar
Published: Jul 09, 2026, 04:10 PM|Updated: Jul 09, 2026, 04:10 PM
एक नहीं... दो नहीं... पूरे 4 बच्चे! झालावाड़ में अनोखा प्रसव, परिवार में 3 बेटी और 1 बेटे का हुआ आगमन
Image Credit: झालावाड़ में एक महिला ने दिया 4 बच्चों को जन्मSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhalawar News: झालावाड़ के राजकीय जिला जनाना अस्पताल में एक प्रसूता ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है. चिकित्सकों के अनुसार झालावाड़ में इस तरह के प्रसव का यह पहला मामला हैं. डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसे मामले औसतन 24 हजार प्रसव में से केवल एक बार देखने को मिलते हैं.

25 वर्षीय महिला ने दिया 4 बच्चों को जन्म
झालावाड़ जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में भर्ती 25 वर्षीय महिला ने एक साथ चार नवजात को जन्म दिया. इनमें तीन बेटियां और एक बेटा शामिल हैं. फिलहाल चारों नवजात को ऑब्जरवेशन के लिए यहां बने एनआईसीयू वार्ड में रखा गया है, जहां चिकित्सक इनकी निगरानी कर रहे हैं. दरअसल शहर निवासी ज्योति कश्यप को सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से सुरक्षित प्रसव कराया गया. प्रसव के बाद मां की हालत पूरी तरह सामान्य और स्थिर बताई जा रही है. इधर एक साथ चार नवजातों को पाकर परिवार की खुशी भी चार गुनी हो गई है. परिजनों ने बताया कि अरुण और ज्योति की शादी वर्ष 2019 में हुई थी. दंपती का पहले से पांच वर्षीय बेटा मौजूद है और यह ज्योति की दूसरी डिलीवरी है. एक साथ चार बच्चों के आगमन पर परिवार में खुशी का माहौल है.

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पहले से है एक पुत्र
नवजात के पिता अरुण कश्यप ने बताया कि वह जनाना अस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं. उनकी पत्नी की यह दूसरी डिलीवरी है. इसके पहले उनके एक संतान मौजूद है. उन्होंने बताया कि इलाज के दौरान डॉक्टर ने तीन शिशु गर्भ में होने की बात कही थी लेकिन जन्म के समय चार बच्चों का जन्म हुआ. उन्होंने एक बेटी की उम्मीद की थी, इधर चार बच्चों के एक साथ जन्म लेने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई . खबर फैलते ही अस्पताल में परिजनों, रिश्तेदारों और परिचितों का तांता लग गया. मोहल्ले में भी खुशी का माहौल है और लोग परिवार को शुभकामनाएं देने पहुंच रहे हैं.

चारों को ऑब्जरवेशन के लिए एनआईसीयू में भर्ती किया गया
इधर एनआईसीयू में नवजातों की निगरानी कर रहे डॉक्टर अनिल ने बताया कि यह जनाना अस्पताल में पहला मामला है. प्रसूता ज्योति कश्यप को सांस में तकलीफ होने के बाद जनाना अस्पताल में भर्ती किया गया था. लेबर पेन होने के बाद प्रसूता ने चार नवजात को जन्म दिया है. उन्होंने बताया कि यह एक दुर्लभ प्रसव था, जिसमें तीन बालिकाओं तथा एक बालक का जन्म हुआ है. उन्होंने बताया कि फिलहाल चारों को ऑब्जरवेशन के लिए एनआईसीयू में भर्ती किया गया है. सामान्यत चारों बच्चे प्रीमेच्योर हैं तथा उनका वजन सभी का एक समान है. फिलहाल बच्चों की कुछ जांच करवाई जा रही है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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