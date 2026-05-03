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Rajasthan News: आधी-तूफान में उड़े टीन-टप्पर, मकान पर गिरे पत्थर-दो बच्चे घायल

Rajasthan News: झालावाड़ के पनवाड़ में आधी रात आए तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई है. सरखंडिया में मकान पर पत्थर गिरने से दो बच्चे घायल हो गए, जबकि क्षेत्र में पेड़ गिरने और बिजली गुल होने से लोग रात भर दहशत में रहे.

Edited byArti PatelReported byMahesh parihar
Published: May 03, 2026, 01:02 PM|Updated: May 03, 2026, 01:02 PM
Rajasthan News: आधी-तूफान में उड़े टीन-टप्पर, मकान पर गिरे पत्थर-दो बच्चे घायल
Image Credit: Jhalawar Weather News

Jhalawar Weather News: झालावाड़ जिले के पनवाड़ कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार रात करीब 11 बजे मौसम ने अचानक रौद्र रूप धारण कर लिया. तेज अंधड़ और मूसलाधार बारिश के इस 'तूफानी' दौर ने न केवल जनजीवन को प्रभावित किया, बल्कि लोगों के मन में दहशत भर दी.

सरखंडिया गांव में हादसा
तूफान की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरखंडिया गांव में एक बड़ा हादसा होते-होते बचा. बता दें कि तेज हवाओं के कारण एक मकान की छत (लोहे के चद्दरों) पर रखे भारी पत्थर उड़कर पास ही स्थित दूसरे मकान की चद्दरों पर जा गिरे. इस दुर्घटना के वक्त घर के अंदर सो रहे दो बच्चे चोटिल हो गए, जिससे परिवार में कोहराम मच गया.

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आधे घंटे का तांडव
करीब 30 मिनट तक चली इस तूफानी बारिश ने इलाके में काफी नुकसान पहुंचाया है. बता दें कि झोंकेदार हवाओं के चलते बिजली की लाइनें प्रभावित हुईं और पूरे क्षेत्र में अंधेरा छा गया. कई स्थानों पर पुराने पेड़ जड़ से उखड़ गए, वहीं कई कच्चे-पक्के मकानों के टीन-टप्पर हवा में उड़ गए. मूसलाधार बारिश और तूफान के डर से लोग पूरी रात घरों में ही दुबके रहे.

जिले भर में बदला मौसम का मिजाज
झालावाड़ जिला मुख्यालय सहित जिले के अन्य कस्बों में भी शनिवार सुबह से ही मौसम में उतार-चढ़ाव बना हुआ है.बता दें कि जिले के विभिन्न हिस्सों में शनिवार से ही रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है. हालांकि इस तूफानी बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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