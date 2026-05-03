/Rajasthan News: आधी-तूफान में उड़े टीन-टप्पर, मकान पर गिरे पत्थर-दो बच्चे घायल

Jhalawar Weather News: झालावाड़ जिले के पनवाड़ कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार रात करीब 11 बजे मौसम ने अचानक रौद्र रूप धारण कर लिया. तेज अंधड़ और मूसलाधार बारिश के इस 'तूफानी' दौर ने न केवल जनजीवन को प्रभावित किया, बल्कि लोगों के मन में दहशत भर दी.

सरखंडिया गांव में हादसा

तूफान की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरखंडिया गांव में एक बड़ा हादसा होते-होते बचा. बता दें कि तेज हवाओं के कारण एक मकान की छत (लोहे के चद्दरों) पर रखे भारी पत्थर उड़कर पास ही स्थित दूसरे मकान की चद्दरों पर जा गिरे. इस दुर्घटना के वक्त घर के अंदर सो रहे दो बच्चे चोटिल हो गए, जिससे परिवार में कोहराम मच गया.

Add Zee News as a Preferred Source

आधे घंटे का तांडव

करीब 30 मिनट तक चली इस तूफानी बारिश ने इलाके में काफी नुकसान पहुंचाया है. बता दें कि झोंकेदार हवाओं के चलते बिजली की लाइनें प्रभावित हुईं और पूरे क्षेत्र में अंधेरा छा गया. कई स्थानों पर पुराने पेड़ जड़ से उखड़ गए, वहीं कई कच्चे-पक्के मकानों के टीन-टप्पर हवा में उड़ गए. मूसलाधार बारिश और तूफान के डर से लोग पूरी रात घरों में ही दुबके रहे.

जिले भर में बदला मौसम का मिजाज

झालावाड़ जिला मुख्यालय सहित जिले के अन्य कस्बों में भी शनिवार सुबह से ही मौसम में उतार-चढ़ाव बना हुआ है.बता दें कि जिले के विभिन्न हिस्सों में शनिवार से ही रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है. हालांकि इस तूफानी बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है.