भवानीमंडी में ‘फर्जी पुलिस गैंग’ का आतंक! लाल-नीली बत्ती लगी कार से घूमते 3 ठग रंगे हाथों पकड़े

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के भवानीमंडी शहर में लाल व नीली बत्ती लगाकर कार में घूमते फर्जी पुलिस वाले उस समय असली पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जब संदेह होने पर भवानीमंडी पुलिस ने उनसे पूछताछ की. फर्जीवाडे का खुलासा उस समय हुआ जब भवानीमंडी शहर के जयपुरिया मिल के पास तीन लोग मध्य प्रदेश के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली लाल नीली बत्ती लगी कार में बैठकर वहां से गुजर रहे थे.

पुलिस को हुआ संदेह

लेकिन जब भवानीमंडी थाना पुलिस को संदेह हुआ, तो उन्होंने कार को रोककर उसमें बैठे लोगों से पूछताछ की. कार सवार 3 लोगों में से एक ने खुद को पुलिस वाहन का चालक तथा 2 अन्य को पुलिस अधिकारी बताया. जब भवानीमंडी थाना पुलिस ने उन लोगों से परिचय पत्र मांगे, तो वह तीनों खुद के तथा कार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा पाए. कड़ी पूछताछ में उन लोगों ने बताया कि वह अपने रिश्तेदारी में गए थे, जहां रिश्तेदारों पर रौब झाड़ने के लिए उन्होंने फर्जी पुलिस अधिकारी होने का नाटक किया था. जिसके लिए वे लाल नीली बत्ती लगाकर कार से अपने रिश्तेदारी में गए थे.

फर्जी पुलिस बन लोगों को धमकाते थे

वह लोग अपने क्षेत्र में भी फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों को धमकाते हैं. आरोपियों के सच उगलने के बाद भवानीमंडी थाना पुलिस ने उज्जैन निवासी बंटी उर्फ रवि बैरवा तथा सुनील तोमर और नई दिल्ली निवासी अभिषेक बैरवा को गिरफ्तार कर लिया. उधर मामले में झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने आमजन से अपील की है, कि कोई भी वाहन मालिक अपने दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों के मूल स्वरूप में बदलाव नहीं करें. साइलेंसर, हाई बीम लाइट तथा प्रेशर हॉर्न बदलने पर भी पुलिस द्वारा एम.वी. एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

