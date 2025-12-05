Zee Rajasthan
झालावाड़ में 125 करोड़ की काली संपत्ति फ्रीज, पुलिस ने नशा माफियाओं का साम्राज्य किया ध्वस्त

Rajasthan News: झालावाड़ पुलिस ने एसपी अमित बुडानिया के नेतृत्व में ऑपरेशन दिव्य प्रहार चलाकर 4 महीनों में 71 नशा तस्कर गिरफ्तार किए और 125 करोड़ की काली कमाई फ्रीज की. करोड़ों की संपत्ति, वाहन और नकदी जप्त कर नशा माफियाओं का पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया.

Reported By Mahesh parihar
Published: Dec 05, 2025, 07:34 PM IST | Updated: Dec 05, 2025, 07:34 PM IST

झालावाड़ में 125 करोड़ की काली संपत्ति फ्रीज, पुलिस ने नशा माफियाओं का साम्राज्य किया ध्वस्त

Jhalawar News: झालावाड़ पुलिस ने एसपी अमित बुडानिया के नेतृत्व में ऑपरेशन दिव्य प्रहार के तहत नशा माफियाओ पर तगड़ा प्रहार किया है. इसके तहत झालावाड़ पुलिस द्वारा बीते 4 महीने में 71 नशा तस्करों व उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर उनके द्वारा नशा तस्करी कर अर्जित की गई 125 करोड़ की काली कमाई को भी फ्रीज किया गया है. झालावाड़ पुलिस की नशा माफियाओं पर की गई आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक से तस्करों की कमर टूट गई है. झालावाड़ पुलिस की इस कार्रवाई से जिले में पनप रहे नशा माफियाओ का काला साम्राज्य भी अब पूरी तरह खाक होता दिखाई दे रहा है.

मामले को लेकर आज झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने मिनी सचिवालय परिसर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पुलिस अधिकारियों सहित 200 के करीब महिला व पुलिस कांस्टेबल भी मौजूद रहे.

इस दौरान मीडिया से बात करते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए झालावाड़ पुलिस ने ऐसे अपराधों से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध ऐतिहासिक कार्रवाई की है. मादक पदार्थ तस्करी के साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने के लिए ऑपरेशन दिव्या प्रहार से नशा माफियाओं की जड़ों पर पुलिस ने गहरा वार किया है.

इसके तहत पुलिस द्वारा न केवल नशा माफियाओ की गिरफ्तारी की गई, बल्कि उनके द्वारा नशे के कारोबार से अर्जित की गई काली कमाई को भी नष्ट किया गया है, जिसके दम पर नशा माफिया समाज में और आमजन पर अपना रसूख जमाते थे.

ऑपरेशन दिव्य प्रहार के तहत झालावाड़ पुलिस द्वारा बीते 4 महीना में नशा कारोबार से जुड़े 71 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 16 बड़े नशा तस्कर की गिरफ्तारी की, तो वहीं उनके 55 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया. पुलिस द्वारा इस दौरान 8 करोड़ 40 लाख रुपए मूल्य के मादक पदार्थ की बरामदगी की गई.

झालावाड़ पुलिस ने इस दौरान 31 लाख 95 हजार रुपए नगदी, तथा नशा तस्करों की 16 बाइक, 10 कारें, एक ट्रक और एक कंटेनर भी जप्त किया. जिनकी अनुमानित कीमत करीब 4 करोड रुपए बताई गई है.

झालावाड़ पुलिस ने नशा माफियाओं पर सबसे तगड़ा प्रहार उनके द्वारा नशा कारोबार करके कमाई गई काली संपत्ति को नेस्तनाबूद करना रहा. जिसके तहत झालावाड़ पुलिस द्वारा इन नशा तस्करों के करीब 125 करोड रुपए मूल्य के आलीशान मकान, फार्म हाउस, पेट्रोल पंप सहित कृषि भूमि को भी फ्रीज करवा दिया गया है. नशा माफियाओं द्वारा सरकारी संपत्ति पर भी अवैध तरीके से किए गए आलीशान निर्माणों को झालावाड़ पुलिस ने प्रशासन की मदद से जमींदोज करवा दिया.

ऐसे में झालावाड़ पुलिस के ऑपरेशन दिव्य प्रहार से न केवल नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा गया, बल्कि उनके द्वारा काली कमाई से खड़े किए गए काले साम्राज्य को भी नेता जमींदोज कर दिया गया है. जिससे नशा माफियाओं की नस्ले भी आम लोगों को नशा बेचकर उनका जीवन बर्बाद ना कर पाए.

