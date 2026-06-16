/झालावाड़ में ‘ऑपरेशन दिव्य प्रहार’ से हड़कंप! नशा माफियाओं की करोड़ों की संपत्ति एक झटके में फ्रीज

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Jhalawar News: झालावाड़ पुलिस ने “ऑपरेशन दिव्य प्रहार” के तहत मादक पदार्थ तस्कर प्रभुलाल तंवर, पांचूलाल व रामलाल तंवर की काली कमाई से अर्जित करोड़ों की चल-अचल सम्पत्तियां एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ के तहत स्थाई फ्रीज की है. ये ड्रग माफिया काली कमाई से अर्जित उनकी सम्पत्तिों का उपयोग, बिक्री व हस्तांतरण अब नहीं कर पाएंगे.
मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ एसपी अमित बुडानिया ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ ''जीरो टॉलरेंस'' की नीति अपनाते हुए झालावाड़ पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के अपराधों से अर्जित सम्पत्तियों के विरुद्ध पुनः ऐतिहासिक कार्यवाही की है. मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध जारी ऑपरेशन दिव्य प्रहार के माध्यम से मादक पदार्थ तस्करों और नशा माफियाओं को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य यह अभियान चलाया गया है. जिसमें मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारियो के साथ-साथ ऐसे अपराधों से अर्जित की गई उस ''काली कमाई'' को भी नष्ट किये जाने का कार्य किया गया है,
इसी कड़ी में जिले में निवासरत मादक पदार्थ तस्कर प्रभुलाल तंवर, पांचूलाल व रामलाल व इनके सहयोगियों द्वारा अवैध तस्करी से अर्जित की गई चल अचल संपत्तियों का पुलिस अधीक्षक कार्यालय की एमओबी (MOB) शाखा में गोपनीय रूप से डेटाबेस तैयार किया गया तथा यह जानकारी सम्बन्धित थानाधिकारी थाना अकलेरा व मनोहरथाना से साझा की गई. जिनके द्वारा समस्त गोपनीय सूचनाओं के आधार पर अपराधियों व उनके सहयोगियों की इन अवैध आर्थिक सम्पत्तियों को फ्रीज किये जाने हेतु जांच की. मादक पदार्थ तस्कर प्रभुलाल तंवर, पांचूलाल व उसके पुत्र मुकेश मीणा और रामलाल तंवर के साथ-साथ उसके भाई दुर्गाशंकर के नाम पर मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित आय से क्रय की गई संपत्तियों का चिन्हीकरण किया गया.
जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ के निर्देशन में पुलिस विभाग द्वारा चिन्हित की गई संपत्तियों का राजस्व रिकॉर्ड से मिलान करवाया गया.
जिसके आधार पर मादक पदार्थ तस्करों प्रभुलाल तंवर, पांचूलाल व उसके पुत्र मुकेश मीणा और रामलाल तंवर व उसके भाई दुर्गाशंकर निवासी थाना अकलेरा व थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़ की चल-अचल सम्पत्तियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा-68 एफ के तहत सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त आदेश के बाद मादक पदार्थ तस्करों की चल-अचल सम्पत्तियों को स्थाई रुप से फ्रीज किया गया है.
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