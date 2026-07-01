/सड़क पर उतरे ग्रामीण, लगा लंबा जाम! आखिर किस बात पर भड़का झालावाड़ के ग्रामीणों का गुस्सा?

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Jhalawar News: झालावाड़ जिले के गंगधार थाना क्षेत्र के चौमहला-कुंडला मार्ग के निपानिया फंटे पर मूलभूत सुविधाओं की मांगों को लेकर आज दर्जनों ग्रामीण मुख्य मार्ग की सड़क पर धरने बैठ गए और जाम लगा दिया. ग्रामीणों की धरना प्रदर्शन के चलते चौमहला-कुंडला मार्ग का यातायात भी प्रभावित हो गया और राहगीर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
सड़कों की मरम्मत नहीं होने से ग्रामीण परेशान
धरने पर जाम लगाए बैठे ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र की गागरिन पेयजल परियोजना के तहत गांव में पाइपलाइन बिछाई गई थी. उस दौरान पूरे गांव की सड़क खोद दी गई. गांव में पाइप लाइन डालने के काम को पूरा हुए भी 3 महीने बीत गए, लेकिन परियोजना के ठेकेदार पाइपलाइन डालने के बाद सड़कों को मरम्मत किए बिना ही लौट गए. जिसके चलते ग्रामवासियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा. कई बुजुर्ग ग्रामीण सड़क के गड्ढों में गिरकर चोटिल हो चुके हैं, तो वहीं चौपहिया वाहन तो गांव में ले जाना भी मुश्किल हो गया है. बारिश शुरू होने के बाद तो गांव में लोगों का पैदल चलना भी दुभर हो गया है. ऐसे में ग्रामीणों की मांग है कि गांव की सभी खुदी हुई सड़कों की तुरंत मरम्मत की जाए.
सरकारी स्कूल का भवन भी पूरी तरह से जर्जर
इसके साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि गांव के सरकारी स्कूल का भवन भी पूरी तरह जर्जर हो गया है. बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजने में भी हमेशा भय बना रहता है, कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए. इसलिए जर्जर स्कूल भवन की भी तुरंत मरम्मत हो. इसके साथ ही गांव की पेयजल तथा विद्युत सप्लाई व्यवस्था को भी जल्द नियमित किया जाए. जिससे ग्रामवासियों को मूलभूत सुविधाओं का संपूर्ण लाभ मिल सके.
गंगधार एसडीएम ओमप्रकाश चंदेलिया तथा थाना प्रभारी अमरनाथ जोगी ने की समझाईश
उधर ग्रामीणों द्वारा जाम लगाए जाने की सूचना के कुछ घंटे बाद गंगधार एसडीएम ओमप्रकाश चंदेलिया तथा थाना प्रभारी अमरनाथ जोगी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समझाईश की. बाद में उपखंड अधिकारी द्वारा आगामी 5 दिनों में सभी समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया और आवागमन को सुचारु किया.
ग्रामीणों का कहना है कि यदि आगामी 5 दिनों में मूलभूत सुविधाओं को बहाल नहीं किया गया, तो ग्रामवासी एक बार फिर से प्रदर्शन को मजबूर हो जाएंगे.
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