झालावाड़ में शंकराचार्य अविमुक्तानंद विवाद पर बोले योग गुरु रामदेव-साधु तो विवाद करता ही नहीं...

Jhalawar News: योग गुरु बाबा रामदेव आज विशेष विमान द्वारा झालावाड़ के कोलाना हवाई पट्टी पहुंचे. दिल्ली से झालावाड़ पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया. इस दौरान बाबा के समर्थकों ने उन्हें पगड़ी पहनाई और सनातन धर्म को लेकर चलाए जा रहे हैं, उनके अभियान को समर्थन दिया.

इस दौरान बाबा रामदेव भी कड़े सुरक्षा घेरे से बाहर निकल कर अपने समर्थकों से खुलकर मिलते हुए नजर आए. उन्होंने पुलिस जवानों का भी साधुवाद किया. बाद में मीडिया से बात करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि लोग कहते हैं कि हिन्दू धर्म हिंदू खतरे में है, सनातन धर्म की मान, मर्यादा एवं मूल्य गिर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हिंदू, सनातन धर्म व भारत विरोधी जो ताकते हैं, वह तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं.

साधु तो विवाद करता ही नहीं...

इसके लिए प्रत्येक हिंदू परिवार को एक गौ माता की पालन व रक्षा का संकल्प लेना चाहिए. हमारे आसपास की गोचर भूमियों को सुरक्षित करना चाहिए, जिससे गौवंश भी संरक्षित रहे. इसे लेकर पूरे देश भर में एक सघन अभियान चलाने की जरूरत है.

उधर शंकराचार्य अविमुक्तानंद विवाद को लेकर भी बाबा रामदेव ने बयान दिया है. मीडिया के सवालों पर बाबा रामदेव ने कहा कि साधु तो विवाद करता ही नहीं, संवाद करता है और समाधान करता है.

रामगंजमंडी के लिए रवाना हुआ बाबा रामदेव

इसके बाद बाबा रामदेव कार द्वारा अपने समर्थकों के साथ रामगंजमंडी के लिए रवाना हो गए. गौरतलब है कि रामगंजमंडी में बाबा बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री की रामकथा व गौ महोत्सव का आयोजन चल रहा है. कार्यक्रम के अंतिम दिन आज बाबा रामदेव भी राम कथा और गौ महोत्सव में शामिल होंगे और गौ संरक्षण के अभियान पर बोलेंगे.

बाबा रामदेव दोपहर 2:30 बजे दोबारा झालावाड़ के कोलाना हवाई पट्टी पहुंचेंगे और यहां से विमान द्वारा देहरादून के लिए रवाना होगे. बाबा बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री भी दोपहर बाद झालावाड़ के कोलाना हवाई पट्टी आएंगे और विशेष विमान द्वारा मुंबई जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है.

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात

बाबा रामदेव और धीरेंद्र शास्त्री के यात्रा कार्यक्रम को लेकर कोलाना हवाई पट्टी पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है और आला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मोर्चा संभाले हुए हैं.

