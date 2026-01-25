Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

झालावाड़ में शंकराचार्य अविमुक्तानंद विवाद पर बोले योग गुरु रामदेव-साधु तो विवाद करता ही नहीं...

Jhalawar News: योग गुरु बाबा रामदेव आज झालावाड़ के कोलाना हवाई पट्टी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तानंद विवाद को लेकर कहा कि साधु तो विवाद करता ही नहीं. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Mahesh parihar
Published: Jan 25, 2026, 08:57 PM IST | Updated: Jan 25, 2026, 08:57 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं कढ़ी कचौरी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Kadhi Kachori

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं कढ़ी कचौरी, जानें रेसिपी और फायदे

Republic Day 2026: SMS स्टेडियम में गणतंत्र दिवस पर होगा कार्यक्रम, इन गेटों से ही मिलेगी एंट्री
7 Photos
Republic Day 2026

Republic Day 2026: SMS स्टेडियम में गणतंत्र दिवस पर होगा कार्यक्रम, इन गेटों से ही मिलेगी एंट्री

चांदी ने उड़ाई आम लोगों की नींद! राजस्थान के भिवाड़ी में टूटे सारे रिकॉर्ड, जानें आज के सिल्वर रेट
7 Photos
silver rate today

चांदी ने उड़ाई आम लोगों की नींद! राजस्थान के भिवाड़ी में टूटे सारे रिकॉर्ड, जानें आज के सिल्वर रेट

राजस्थान में सर्दी का कहर जारी, इन इलाकों में शीतलहर की चेतावनी, कल होगी झमाझम बारिश!
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में सर्दी का कहर जारी, इन इलाकों में शीतलहर की चेतावनी, कल होगी झमाझम बारिश!

झालावाड़ में शंकराचार्य अविमुक्तानंद विवाद पर बोले योग गुरु रामदेव-साधु तो विवाद करता ही नहीं...

Jhalawar News: योग गुरु बाबा रामदेव आज विशेष विमान द्वारा झालावाड़ के कोलाना हवाई पट्टी पहुंचे. दिल्ली से झालावाड़ पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया. इस दौरान बाबा के समर्थकों ने उन्हें पगड़ी पहनाई और सनातन धर्म को लेकर चलाए जा रहे हैं, उनके अभियान को समर्थन दिया.

इस दौरान बाबा रामदेव भी कड़े सुरक्षा घेरे से बाहर निकल कर अपने समर्थकों से खुलकर मिलते हुए नजर आए. उन्होंने पुलिस जवानों का भी साधुवाद किया. बाद में मीडिया से बात करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि लोग कहते हैं कि हिन्दू धर्म हिंदू खतरे में है, सनातन धर्म की मान, मर्यादा एवं मूल्य गिर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हिंदू, सनातन धर्म व भारत विरोधी जो ताकते हैं, वह तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं.

साधु तो विवाद करता ही नहीं...
इसके लिए प्रत्येक हिंदू परिवार को एक गौ माता की पालन व रक्षा का संकल्प लेना चाहिए. हमारे आसपास की गोचर भूमियों को सुरक्षित करना चाहिए, जिससे गौवंश भी संरक्षित रहे. इसे लेकर पूरे देश भर में एक सघन अभियान चलाने की जरूरत है.
उधर शंकराचार्य अविमुक्तानंद विवाद को लेकर भी बाबा रामदेव ने बयान दिया है. मीडिया के सवालों पर बाबा रामदेव ने कहा कि साधु तो विवाद करता ही नहीं, संवाद करता है और समाधान करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

रामगंजमंडी के लिए रवाना हुआ बाबा रामदेव
इसके बाद बाबा रामदेव कार द्वारा अपने समर्थकों के साथ रामगंजमंडी के लिए रवाना हो गए. गौरतलब है कि रामगंजमंडी में बाबा बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री की रामकथा व गौ महोत्सव का आयोजन चल रहा है. कार्यक्रम के अंतिम दिन आज बाबा रामदेव भी राम कथा और गौ महोत्सव में शामिल होंगे और गौ संरक्षण के अभियान पर बोलेंगे.

बाबा रामदेव दोपहर 2:30 बजे दोबारा झालावाड़ के कोलाना हवाई पट्टी पहुंचेंगे और यहां से विमान द्वारा देहरादून के लिए रवाना होगे. बाबा बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री भी दोपहर बाद झालावाड़ के कोलाना हवाई पट्टी आएंगे और विशेष विमान द्वारा मुंबई जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है.

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात
बाबा रामदेव और धीरेंद्र शास्त्री के यात्रा कार्यक्रम को लेकर कोलाना हवाई पट्टी पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है और आला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मोर्चा संभाले हुए हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhalawar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news