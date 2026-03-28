राजस्थान में यहां होता है साल में दो बार रावण दहन, पुतला जलाकर निभाई गई वर्षों पुरानी परंपरा

Jhalawar Ravan Dahan: झालावाड़ जिला मुख्यालय पर आज चैत्र नवरात्रि के समापन के पश्चात विजयदशमी का पर्व मनाया गया. अहंकार के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया गया. इससे पूर्व देर शाम झालावाड़ के पंचमुखी बालाजी से राड़ी के बालाजी दशहरा मैदान तक भव्य शोभायात्रा भी निकाली गई.
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Jhalawar Ravan Dahan: राजस्थान के झालावाड़ जिला मुख्यालय पर आज चैत्र नवरात्रि के समापन के पश्चात विजयदशमी का पर्व मनाया गया. इस दौरान महावीर सेवादल झालावाड़ द्वारा रावण दहन का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया.
जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ और पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया की मौजूदगी में अहंकार के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया गया. इससे पूर्व देर शाम झालावाड़ के पंचमुखी बालाजी से राड़ी के बालाजी दशहरा मैदान तक भव्य शोभायात्रा भी निकाली गई, जिसमें आकर्षक अखाड़े में युवाओं ने हैरत अंगेज करतब दिखाए, तो वहीं राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान की झांकियां भी लोगों को आकर्षित करती दिखीं.
गौरतलब है कि देशभर में शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन विजयादशमी पर्व मनाकर रावण दहन करने की परंपरा है, लेकिन झालावाड़ में चैत्र नवरात्र महोत्सव के दशमी के दिन भी रावण दहन की परंपरा रियासत काल से चली आ रही है, जिसका निर्वहन आज भी जारी है.
इसके तहत आज राड़ी के बालाजी मंदिर परिसर क्षेत्र में नगर परिषद तथा श्री राड़ी के बालाजी महावीर सेवा दल के तत्वाधान में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. आज 35 फीट के रावण का दहन किया गया है. इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर जमकर आतिशबाजी भी की गई.
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रावण दहन स्थल पर मेले सा माहौल रहा और महिलाएं और बच्चों ने भी रावण दहन तथा दशहरा मेले का लुफ्त उठाया. इधर शोभायात्रा सहित रावण दहन कार्यक्रम के दौरान पुलिस विभाग द्वारा भी चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई तथा ड्रोन की निगाहों से चौकसी रखी गई.
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