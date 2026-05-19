/राजस्थान के इस जिले को मिला रिकॉर्ड तोड़ फसल बीमा क्लेम, बाकी जिलों को पछाड़ा, जानिए पूरी डिटेल

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. खरीफ फसल 2025 में प्राकृतिक आपदाओं और अतिवृष्टि से हुए नुकसान के बाद किसानों को 260.16 करोड़ रुपये का फसल बीमा क्लेम स्वीकृत किया गया है. खास बात यह है कि यह राशि पूरे प्रदेश में किसी भी जिले को मिले बीमा क्लेम में सबसे अधिक बताई जा रही है.

संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार नरेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ सीजन के दौरान जिले की कई तहसीलों में भारी बारिश और अन्य प्राकृतिक कारणों से फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा था. इसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई और फसल कटाई प्रयोगों के साथ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस शिकायतों के आधार पर बीमा क्लेम पारित किया गया.

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कई तहसीलों में किसानों को शुरू हुआ भुगतान

बीमा कंपनी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, झालावाड़ जिले को स्वीकृत यह क्लेम राशि राज्य में सबसे अधिक है. इससे जिले के हजारों किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे आगामी कृषि कार्यों के लिए बेहतर तैयारी कर सकेंगे.

वर्तमान में डग, रायपुर, मनोहरथाना और अकलेरा तहसीलों के किसानों को लगभग 47.17 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम भुगतान बीमा पोर्टल के माध्यम से किया जा चुका है. वहीं अन्य तहसीलों के किसानों को भी जल्द भुगतान करने की प्रक्रिया जारी है.

प्रशासन लगातार कर रहा मॉनिटरिंग

जिला प्रशासन और कृषि विभाग की ओर से भुगतान प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि प्रभावित किसानों को समय पर राहत पहुंचाने के लिए मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है, ताकि किसी प्रकार की देरी न हो.

कृषि विभाग का मानना है कि समय पर बीमा क्लेम मिलने से किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी.

किसानों से फसल बीमा करवाने की अपील

कृषि विभाग ने जिले के किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत निर्धारित समय सीमा में अपनी फसलों का बीमा करवाने की अपील की है. विभाग का कहना है कि अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से फसल खराब होने की स्थिति में यह योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है. अधिकारियों ने किसानों को जागरूक रहते हुए समय पर बीमा कराने और योजना का लाभ लेने की सलाह दी है.