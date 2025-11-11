झालावाड़ में घर की सीढ़ियों पर मिली नवविवाहिता की लाश, पुलिस ने बोला- ये हादसा नहीं, हत्या है!

Jhalawar News: जिले के अकलेरा थाना क्षेत्र के चंदीपुर गांव में एक नव विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. प्रथम दृष्टया मौके पर मिले सबूत के आधार पर बीट प्रभारी के माध्यम से पुलिस द्वारा ही स्वत संज्ञान लेते हुए ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है. मामले में ससुराल पक्ष के अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है.

मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गत 7 नवंबर को एक विवाहिता की अपने ही घर में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी. ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता रेणु मीणा का सीढ़ियों से गिरकर गंभीर चोट लगने से मौत होना बताया था. घटना के बाद पुलिस द्वारा शव को मोर्चरी में रखवाया गया था. जहां पुलिस द्वारा विवाहिता की संदिग्ध मौत मानते हुए मेडिकल बोर्ड के माध्यम से शव का पोस्टमार्टम करवाया गया.

दहेज हत्या का अंदेशा दिख रहा था

प्राथमिक रूप से पुलिस जांच के दौरान मृतका रेणु मीणा के चेहरे और शरीर पर गंभीर चोटें होना पाया गया, जिसमें उससे मारपीट होने के सबूत मिले. रेणु की कुछ वर्ष पूर्व ही चंदीपुर के देवीकृपाल से शादी हुई थी. ऐसे में दहेज हत्या का अंदेशा दिख रहा था.

दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज

ऐसे में झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बीट प्रभारी सतवीर के माध्यम से ससुराल पक्ष को आरोपी बनाते हुए हत्या तथा दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया. उक्त मामले में मृतका रेणु मीणा के पति देवीकृपाल मीणा तथा ससुराल पक्ष के अन्य लोगों को भी दहेज हत्या का आरोपी बनाया गया है.

ससुराल पक्ष द्वारा सीढ़ियों से गिरने का बहाना बनाए जाने के बाद पीहर पक्ष द्वारा भी कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया था लेकिन मौके से मिले सबूतों तथा सूचनाओं के आधार पर झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने मामले में गंभीरता दिखाई व बीट प्रभारी के माध्यम से ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज करवाया. उक्त मामले में अकलेरा थाना पुलिस द्वारा अनुसंधान जारी है.

