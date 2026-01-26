Republic Day 2026: बांसवाड़ा, बूंदी और झालावाड़ में देशभक्ति की लहर, फहराया गया तिरंगा, निकली परेड, ली गई सलामी

Republic Day 2026: पूरे देश समेत राजस्थान में भी जमकर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है. बांसवाड़ा, बूंदी और झालावाड़ में देशभक्ति की लहर दिखाई दी. 77वें गणतंत्र दिवस पर न केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए बल्कि परेड भी निकाली गई. विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने आकर्षक शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन किया.
Banswara News: बांसवाड़ा जिले में 77वां गणतंत्र दिवस आज उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया. जिला स्तरीय मुख्य समारोह शहर के ऐतिहासिक कुशलबाग मैदान पर आयोजित हुआ. जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव ने बैंड की राष्ट्रीय धुन के बीच तिरंगा फहराया.
समारोह में गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और स्कूली छात्र-छात्राओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया. जिला कलेक्टर ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली. मार्चपास्ट के बाद विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने बैंड प्रदर्शन किया और सैंकड़ों छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया. वहीं विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने आकर्षक शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन किया.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजीव त्रिवेदी ने राज्यपाल के संदेश का वाचन किया. इस अवसर पर जिला प्रशासन ने जिले में सराहनीय सेवाएं देने वाले 72 व्यक्तियों को सम्मानित किया. जिला कलेक्टर डॉ इंद्रजीत सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, एडिशनल एसपी नरपत सिंह, डिप्टी गोपीचंद मीण ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया. समारोह में विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से बनाई गई झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं.
बूंदी में भी जमकर मना जश्न
26 जनवरी गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में हर्षोल्लास और उत्साह के साथ आयोजित किया गया. समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुई. ध्वजारोहण के पश्चात जिला कलेक्टर ने परेड का निरीक्षण किया और मार्चपास्ट की सलामी ली.
समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाओं को जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया गया. अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा ने राज्यपाल का संदेश पढ़कर सुनाया.
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा, नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल, जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे. समारोह में देशभक्ति की भावना और उत्सव का माहौल देखने को मिला.
झालावाड़ में गणतंत्र दिवस की धूम
राजकीय खेल संकुल में आयोजित हुआ गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह
झालावाड़ जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह का राजकीय खेल संकुल परिसर में आयोजन किया गया. जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने राष्ट्रीय ध्वज का रोहण किया और सलामी दी.
जिसके बाद परेड निरीक्षण, राज्यपाल का संदेश पठन एवं उत्कृष्ट कार्य निष्पादित करने वाले 36 लोगो को पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए. समारोह के दौरान पुलिस, होमगार्ड एवं शिक्षण संस्थाओं द्वारा मार्चपास्ट, शहीद परिवारों का सम्मान, विभिन्न विभागों द्वारा झांकियों का प्रदर्शन व बालिकाओं द्वारा सामुहिक नृत्य प्रदर्शन किया गया.