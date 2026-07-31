/शराब के नशे में खो बैठा होश, बिना कंडक्टर के ही रोडवेज बस ले भागा ड्राइवर, पुलिस ने पीछा कर पकड़ा

Jhalawar Roadways Bus Incident: राजस्थान के झालावाड़ से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया. जहां भोपाल से कोटा जा रही एक बस को शराब के नशे में चालक बिना कंडक्टर के ही झालावाड़ डिपो से लेकर रवाना हो गया. इस दौरान यात्रियों ने विरोध कर बस को रोकने का प्रयास किया, तो शराबी बस चालक ने उनसे भी अभद्रता की. बाद में बस कंडक्टर और पुलिस ने पीछा कर बस को झालावाड़ मिनी सचिवालय के पास रुकवाया. फिलहाल पुलिस ने शराबी बस चालक को हिरासत में ले लिया है.

क्या है पूरा मामला ?

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मामले की जानकारी देते हुए रोडवेज बस के परिचालक युनुस खान ने बताया कि कोटा डिपो की रोडवेज बस संख्या RJ14-PE-5160 भोपाल से कोटा जा रही थी. इस दौरान बस झालावाड़ डिपो पर पहुंची. बस में करीब 50 से 60 यात्री सवार थे. इस दौरान बस चालक सियाराम ने शराब पी और नशे में ही बिना कंडक्टर को लिए झालावाड़ डिपो से रवाना हो गया. यात्रियों ने कंडक्टर के बिना ही बस को ले जाते देख शराबी चालक को रोकने का प्रयास किया, तो उसने शराब के नशे में यात्रियों से अभद्रता की.

पुलिस और कंडक्टर ने पीछा कर बस को रोका

रोडवेज डिपो की पुलिस चौकी की सूचना पर पुलिस और कंडक्टर यूनुस खान ने बस का पीछा किया और झालावाड़ मिनी सचिवालय के समीप बस को रोक लिया. यहां भी बस चालक ने कंडक्टर के साथ जमकर अभद्रता की. मौके पर पहुंचे झालावाड़ कोतवाली के एएसआई राधेश्याम मालव ने शराबी चालक को बस से नीचे उतारा और रोडवेज बस को सुरक्षित झालावाड़ डिपो भिजवाया. जहां से झालावाड़ डिपो प्रबंधन ने अन्य चालक के साथ बस को कोटा के लिए रवाना करवाया.

हिरासत में बस चालक

भोपाल से कोटा जा रही बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे. इस दौरान शराबी बस चालक के हाथों में उनकी जान अटकी रही. बस में सवार यात्रियों ने भी पुलिस का आभार जताया और शराबी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल कोतवाली पुलिस ने शराबी बस चालक का मेडिकल करवा कर हिरासत में ले लिया है और विभाग को जानकारी भेज दी है.

