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शराब के नशे में खो बैठा होश, बिना कंडक्टर के ही रोडवेज बस ले भागा ड्राइवर, पुलिस ने पीछा कर पकड़ा

Jhalawar Roadways Bus Incident: भोपाल से कोटा जा रही रोडवेज बस के ड्राइवर ने शराब के नशे में झालावाड़ डिपो से बिना कंडक्टर को लिए रवान हो गया. बिना कंडक्टर के बस ले जाते देख यात्रियों ने जब बस चालक का विरोध किया तो उसने यात्रियों से अभद्रता की. जानकारी मिलते ही पुलिस और कंडक्टर ने बस का पीछ कर रुकवाया और चालक को हिरसात में लिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Mahesh parihar
Published:Jul 31, 2026, 06:26 PM IST | Updated:Jul 31, 2026, 06:26 PM IST
शराब के नशे में खो बैठा होश, बिना कंडक्टर के ही रोडवेज बस ले भागा ड्राइवर, पुलिस ने पीछा कर पकड़ा
Image Credit: Roadways bus driver arrested

Jhalawar Roadways Bus Incident: राजस्थान के झालावाड़ से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया. जहां भोपाल से कोटा जा रही एक बस को शराब के नशे में चालक बिना कंडक्टर के ही झालावाड़ डिपो से लेकर रवाना हो गया. इस दौरान यात्रियों ने विरोध कर बस को रोकने का प्रयास किया, तो शराबी बस चालक ने उनसे भी अभद्रता की. बाद में बस कंडक्टर और पुलिस ने पीछा कर बस को झालावाड़ मिनी सचिवालय के पास रुकवाया. फिलहाल पुलिस ने शराबी बस चालक को हिरासत में ले लिया है.

क्या है पूरा मामला ?

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मामले की जानकारी देते हुए रोडवेज बस के परिचालक युनुस खान ने बताया कि कोटा डिपो की रोडवेज बस संख्या RJ14-PE-5160 भोपाल से कोटा जा रही थी. इस दौरान बस झालावाड़ डिपो पर पहुंची. बस में करीब 50 से 60 यात्री सवार थे. इस दौरान बस चालक सियाराम ने शराब पी और नशे में ही बिना कंडक्टर को लिए झालावाड़ डिपो से रवाना हो गया. यात्रियों ने कंडक्टर के बिना ही बस को ले जाते देख शराबी चालक को रोकने का प्रयास किया, तो उसने शराब के नशे में यात्रियों से अभद्रता की.

पुलिस और कंडक्टर ने पीछा कर बस को रोका

रोडवेज डिपो की पुलिस चौकी की सूचना पर पुलिस और कंडक्टर यूनुस खान ने बस का पीछा किया और झालावाड़ मिनी सचिवालय के समीप बस को रोक लिया. यहां भी बस चालक ने कंडक्टर के साथ जमकर अभद्रता की. मौके पर पहुंचे झालावाड़ कोतवाली के एएसआई राधेश्याम मालव ने शराबी चालक को बस से नीचे उतारा और रोडवेज बस को सुरक्षित झालावाड़ डिपो भिजवाया. जहां से झालावाड़ डिपो प्रबंधन ने अन्य चालक के साथ बस को कोटा के लिए रवाना करवाया.

हिरासत में बस चालक

भोपाल से कोटा जा रही बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे. इस दौरान शराबी बस चालक के हाथों में उनकी जान अटकी रही. बस में सवार यात्रियों ने भी पुलिस का आभार जताया और शराबी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल कोतवाली पुलिस ने शराबी बस चालक का मेडिकल करवा कर हिरासत में ले लिया है और विभाग को जानकारी भेज दी है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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