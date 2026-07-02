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छुट्टियों के बाद स्कूल पहुंचे बच्चे, दरी में निकला जहरीले बिच्छुओं का ढेर

Jhalawar: झालावाड़ जिले के गंगधार क्षेत्र स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेड़ला में छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने पर दरी-पट्टियों में जहरीले बिच्छुओं का ढेर मिला. शिक्षक कुंजबिहारी निगम की सतर्कता से समय रहते बिच्छुओं को देख लिया गया, जिससे स्कूली बच्चों को संभावित हादसे से सुरक्षित बचा लिया गया.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 02, 2026, 12:30 PM|Updated: Jul 02, 2026, 12:30 PM
छुट्टियों के बाद स्कूल पहुंचे बच्चे, दरी में निकला जहरीले बिच्छुओं का ढेर
Image Credit: JhalawarSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhalawar Government School: झालावाड़ जिले के गंगधार क्षेत्र स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेड़ला में लंबे अवकाश के बाद स्कूल खुलने पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया. छुट्टियों के बाद जब छात्र-छात्राएं पढ़ाई के लिए विद्यालय पहुंचे, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके बैठने के लिए रखी गई दरी-पट्टियों में जहरीले बिच्छुओं ने डेरा जमा रखा है. समय रहते शिक्षक की सतर्कता के कारण एक बड़ा हादसा होने से बच गया.


दरी-पट्टियां निकालते ही दिखा बिच्छुओं का ढेर

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जानकारी के अनुसार, कक्षा में बच्चों के बैठने की व्यवस्था करने के लिए शिक्षक कुंजबिहारी निगम स्टोर रूम से दरी-पट्टियां निकाल रहे थे. जैसे ही उन्होंने दरी खोली, उसमें कई जहरीले बिच्छू दिखाई दिए. यह देखकर विद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि गर्मी की लंबी छुट्टियों के दौरान स्टोर रूम बंद रहने के कारण दरी-पट्टियों के बीच बिच्छुओं ने अपना ठिकाना बना लिया था.


शिक्षक की सतर्कता से बच्चों की बची जान

यदि बिना जांच किए इन दरी-पट्टियों को सीधे कक्षाओं में बिछा दिया जाता, तो कई बच्चे जहरीले बिच्छुओं के संपर्क में आ सकते थे और गंभीर हादसा हो सकता था. शिक्षक कुंजबिहारी निगम ने सूझबूझ और सतर्कता दिखाते हुए पहले दरी की जांच की और तुरंत बिच्छुओं को देख लिया. इसके बाद बच्चों को सुरक्षित दूरी पर रखा गया और स्थिति को नियंत्रित किया गया. उनकी तत्परता की स्थानीय स्तर पर सराहना की जा रही है.


विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना ने स्कूलों में लंबे अवकाश के बाद सुरक्षा जांच की आवश्यकता को फिर से उजागर कर दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि छुट्टियों के दौरान बंद पड़े कमरों, स्टोर रूम, फर्नीचर, दरी-पट्टियों और अन्य सामान में जहरीले जीव-जंतु, सांप या बिच्छू छिप सकते हैं. ऐसे में स्कूल खुलने से पहले पूरे परिसर की अच्छी तरह सफाई और निरीक्षण किया जाना बेहद जरूरी है.


सावधानी बरतने की जरूरत

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में स्कूल खुलने से पहले व्यापक सुरक्षा निरीक्षण कराया जाए, ताकि विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. गंगधार के बेड़ला विद्यालय में शिक्षक की सतर्कता ने एक संभावित बड़ी दुर्घटना को टाल दिया, लेकिन यह घटना सभी शिक्षण संस्थानों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख भी है कि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक कक्षा, स्टोर और परिसर की नियमित जांच और सफाई अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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