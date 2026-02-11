झालावाड़ के डग में एमडी ड्रग व केमिकल बरामद, NDPS एक्ट में पिता-पुत्र गिरफ्तार

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले में डग थाना पुलिस ने नशा माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग व ड्रग बनाने के विशेष केमिकल सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को मौके से मादक पदार्थ एमडी ड्रग मिश्रित गुटका पाउच भी मिले हैं, तो वहीं मौके से नगदी व 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं. गिरफ्तार दोनों आरोपी रिश्ते में पिता-पुत्र बताए जा रहे.

मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने बताया कि नशे के खिलाफ प्रभावी नकेल कसने के लिए झालावाड़ पुलिस द्वारा जिलेभर में ताबड़तोड़ अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत मिली सूचनाओं के आधार पर झालावाड़ जिले के डग थाना पुलिस टीम द्वारा डग क्षेत्र के घाटाखेड़ी गांव में लियाकत खान नामक व्यक्ति के मकान में दबिश दी गई.

मौके पर मकान मालिक लियाकत खान का जीजा और भांजा मिला, जिनके पास से 87.1 22 ग्राम मादक पदार्थ एमडी ड्रग, 148.90 ग्राम एमडी ड्रग बनाने का केमिकल, एमडी ड्रग मिश्रित गुटका के 13 पाउच, दो मोबाइल फोन तथा 2140 रुपए नगदी बरामद हुई, जिसे पुलिस टीम ने जब्त कर आरोपी पिता पुत्र अयाज खान और अनस खान निवासी बसई थाना सुवासरा जिला मंदसौर मध्यप्रदेश को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस टीम द्वारा फरार मकान मालिक लियाकत खान की तलाश की जा रही है. एसपी अमित बुडानिया ने बताया कि मौके से मादक पदार्थ एमडी ड्रग मिश्रित गुटका पाउच भी मिले हैं, जो नशा माफियाओं द्वारा युवा पीढ़ी को नशे में धकेलने की नई साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं.

