कमरा खोलते ही निकल गई मां-बाप की चीख, मृत हालत में पड़ा मिला 19 साल का बेटा, गले पर थे रस्सी के निशान

Jhalawar Crime : राजस्थान में झालावाड़ जिले के मनोहरथाना कस्बे में आज दोपहर उस समय सनसनी फैल गई, जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र का शव उसके कमरे में मृत हालत में पड़ा मिला. छात्र के गले में रस्सी के निशान भी मिले हैं. 

Published: Nov 23, 2025, 08:09 AM IST | Updated: Nov 23, 2025, 08:09 AM IST

Jhalawar News: जिले के मनोहरथाना कस्बे में आज दोपहर उस समय सनसनी फैल गई, जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र का शव उसके कमरे में मृत हालत में पड़ा मिला. छात्र के गले में रस्सी के निशान भी मिले हैं. ऐसे में मामला स्पष्टतया हत्या का प्रतीत हो रहा है. उधर परिजनों ने भी घटना को लेकर हत्या की आशंका जताई है, ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है.

मामले में जानकारी देते हुए मृतक के रिश्तेदार अनार सिंह ने बताया कि उनके रिश्तेदार का पुत्र मनोहरथाना कस्बे के बीनागंज रोड स्थित एक मकान के कमरे में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था. 3 दिन पूर्व ही वह गांव से वापस लौटा था. आज उसके माता-पिता उससे मिलने मनोहरथाना आए और जब उसके घर पर पहुंचे, तो कमरे में छात्र दुलीचंद तंवर का शव मृत हालत में पड़ा मिला. मृतक दुलीचंद के गले में चोट के निशान भी थे. ऐसे में युवक की हत्या की आशंका जताई गई है.

उधर मामले में जानकारी देते हुए मनोहरथाना थाना प्रभारी नंदकिशोर ने बताया कि परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. जहां 19 वर्ष छात्र दुलीचंद तंवर का शव संदिग्ध हालत में उसके कमरे में पड़ा हुआ मिला.

गले में रस्सी से चोट का निशान भी मिला है और स्पष्टतया प्रतीत हो रहा है कि युवक की किसी ने हत्या की है. परिजनों द्वारा भी हत्या की आशंका जताई गई है. ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है. छात्र दुलीचंद मनोहरथाना में रह कर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था. परिजनों के अनुसार घर में कोई विवाद भी नहीं हुआ था.

पुलिस द्वारा शव को मनोहरथाना चिकित्सालय की मोर्चरी भिजवाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और हत्या की आशंका देखते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

