होटल में टेंट लगाते मजदूर की संदिग्ध मौत, परिजनों ने मालिक पर लगाया गंभीर आरोप

Jhalawar Hotel Misten Accident: राजस्थान के झालावाड़ जिले में होटल मिस्टेन में शनिवार रात टेंट लगाते समय एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक के परिजनों ने टेंट मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए 25 लाख रुपये मुआवजे और कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

अस्पताल चौकी पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान बारां जिले के छीपाबड़ौद निवासी 35 वर्षीय हरिराम के रूप में हुई है. हरिराम अपने दो भाइयों के साथ झालावाड़ के जनता टेंट हाउस के लिए काम करता था. शनिवार रात वह होटल मिस्टेन में टेंट लगाने का काम कर रहा था, जहां स्टेज के पीछे उसका शव मिला.

हरिराम के भाई प्रह्लाद और हंसराज ने दावा किया कि हरिराम की मौत करंट लगने से हुई है, उनका कहना है कि उन्हें तुरंत घटना की सूचना नहीं दी गई, जबकि वे भी होटल मिस्टेन में ही दूसरी जगह काम कर रहे थे.

भाइयों का आरोप है कि टेंट मालिक ने हरिराम के शव को घटनास्थल से लगभग 100 फीट दूर हटा दिया, ताकि मौत स्वाभाविक लगे. फिलहाल अस्पताल चौकी पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है. पोस्टमार्टम और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कोतवाली थाना पुलिस को सूचित कर दिया गया है.



पढ़ें एक और बड़ी खबर

झालावाड़ जिला अस्पताल में गत 13 फरवरी को पार्किंग संचालकों द्वारा मरीज के परिजन के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार दोनों युवक का अपराधिक प्रवृत्ति के है. मामले में जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी मुकेश मीणा ने बताया कि 13 फरवरी को असनावर में करंट से मौत होने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था.

मृतक का भाई मोर्चरी की ओर बाइक से जा रहा था. इस दौरान पार्किंग संचालक ने रस्सी खींच कर उसे रोकने का प्रयास किया. इस दौरान पार्किंग संचालक दो युवकों ने मृतक के भाई के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो भी पुलिस के पास पहुंचा था.

वीडियो के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पार्किंग संचालक आरोपियों विक्की जोशी और आशीष उर्फ भूरा को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि दोनों ही आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिनके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूटपाट, मारपीट सहित चौथवसूली के भी प्रकरण दर्ज हैं.

