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झालावाड़ में चोरी की बड़ी वारदात फेल, भरी वजन के चलते तिजोरी खेत में छोड़कर भागे चोर

Jhalawar Theft Case: झालावाड़ जिले में सारोला थाना क्षेत्र के डगारिया गांव में देर रात हुई तिजोरी चोरी की वारदात का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सफल खुलासा कर दिया है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Published:Mar 17, 2026, 07:34 PM IST | Updated:Mar 17, 2026, 07:34 PM IST

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झालावाड़ में चोरी की बड़ी वारदात फेल, भरी वजन के चलते तिजोरी खेत में छोड़कर भागे चोर

Jhalawar Theft Case: राजस्थान के झालावाड़ जिले में सारोला थाना क्षेत्र के डगारिया गांव में देर रात हुई तिजोरी चोरी की वारदात का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सफल खुलासा कर दिया है. पुलिस ने चोरी गया पूरा सामान बरामद कर पीड़ित परिवार को बड़ी राहत दी है.

जानकारी के अनुसार, देर रात अज्ञात चोरों ने गांव निवासी प्रद्युम्न गुर्जर के घर को निशाना बनाते हुए एक तिजोरी चुरा ली. चोर तिजोरी को उठाकर तो ले गए, लेकिन अत्यधिक भारी होने के कारण वे उसे ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सके. घटना की सूचना मिलते ही थानाधिकारी बुद्धराम चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम सक्रिय हो गई.

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पुलिस ने आसपास के खेतों में सर्च अभियान चलाया. इस दौरान मकान से कुछ ही दूरी पर खेतों में चोरी की गई मोटरसाइकिल और तिजोरी बरामद कर ली गई. तिजोरी खोलने पर उसमें रखा करीब 30 तोला सोना, 2 किलो चांदी और 50 हजार रुपए नगदी पूरी तरह सुरक्षित मिले. चोरी का पूरा माल बरामद होने पर पीड़ित परिवार ने पुलिस की तत्परता की सराहना की.

थानाधिकारी ने बताया कि रात के समय पुलिस की गाड़ी क्षेत्र में लगातार गश्त करती है. घटना वाली रात करीब 2 बजे भी पुलिस टीम गांव में राउंड पर थी. आशंका है कि पुलिस की गाड़ी को आता देख चोर घबरा गए और मोटरसाइकिल व तिजोरी मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए. फिलहाल पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.

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