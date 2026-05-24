/झालावाड़ में दर्दनाक हादसा! खेत में सिंचाई करते समय युवक की करंट लगने से मौत

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Jhalawar News: झालावाड़ के गोविंदपुरा गांव में सिंचाई करते समय 27 वर्षीय बनवारी की करंट लगने से मौत हो गई. खेत में बिजली के तारों के पास युवक झुलसी हालत में मिला. पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी है.
Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक दर्दनाक हादसे में 27 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई. घटना झालरापाटन क्षेत्र के गोविंदपुरा गांव की है, जहां खेत पर सिंचाई के दौरान युवक हादसे का शिकार हो गया. घटना के बाद परिवार में मातम छा गया, जबकि गांव में भी शोक का माहौल है.
जानकारी के अनुसार गोविंदपुरा गांव निवासी बनवारी शनिवार सुबह खेत पर सिंचाई करने के लिए गया था. वह रोजाना की तरह खेत के काम में जुटा हुआ था, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं लौटा. जब काफी देर तक बनवारी का कोई पता नहीं चला तो उसकी मां डाली बाई चिंतित हो गईं और उसे देखने खेत पर पहुंचीं.
खेत में बेटे को देखकर मां की निकल गई चीख
खेत पर पहुंचते ही मां डाली बाई के होश उड़ गए. उन्होंने बनवारी को बिजली के तारों के पास जमीन पर पड़ा देखा. उसके दोनों हाथ बुरी तरह झुलसे हुए थे. बेटे की हालत देखकर मां जोर-जोर से चिल्लाने लगीं. मां की आवाज सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे किसान मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने तुरंत बनवारी को संभाला और उसे इलाज के लिए झालावाड़ के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे.
अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
ग्रामीणों और परिजनों को उम्मीद थी कि समय रहते इलाज मिलने से बनवारी की जान बच सकती है, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.
बिजली की मोटर के तार जोड़ते समय हुआ हादसा
झालरापाटन थाना के एसआई बिहारी लाल के अनुसार शुरुआती जांच में सामने आया है कि संभवतः बनवारी सिंचाई के दौरान बिजली की मोटर के तार जोड़ रहा था. इसी दौरान उसे तेज करंट लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है.
मां का इकलौता सहारा था बनवारी
बताया जा रहा है कि बनवारी अपनी 60 वर्षीय मां डाली बाई का इकलौता सहारा था. वह मेहनत मजदूरी और खेती के काम से परिवार का पालन-पोषण करता था. उसकी अचानक मौत के बाद मां पूरी तरह टूट गई हैं. गांव के लोग भी परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं.
ग्रामीण इलाकों में बिजली सुरक्षा को लेकर चिंता
इस घटना के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सुरक्षा को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए हैं. खेतों में खुले तारों और असुरक्षित बिजली उपकरणों के कारण आए दिन हादसे सामने आते रहते हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से बिजली व्यवस्था को सुरक्षित बनाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.
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