जर्जर स्कूलों में पढ़ने को मजबूर बच्चे, क्या सिरोही प्रशासन किसी हादसे का कर रहा इंतज़ार

सिरोही जिले में सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतें बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गई हैं. कई स्कूलों में छत से प्लास्टर गिर रहा है, सरिए जंग खा चुके हैं, दीवारें कमजोर हो चुकी हैं और छत से पानी टपकता है. बच्चे डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं.

Published:Feb 27, 2026, 09:11 AM IST | Updated:Feb 27, 2026, 09:11 AM IST

जर्जर स्कूलों में पढ़ने को मजबूर बच्चे, क्या सिरोही प्रशासन किसी हादसे का कर रहा इंतज़ार

Rajasthan News: राजस्थान के झालावाड़ में पिछली साल जुलाई माह में सरकारी स्कूल की छत गिरने से बच्चों की दर्दनाक मौते और जालोर में दीवार गिरने से एक 5 साल की मासूम की जान चली गई. लेकिन इन हादसों के बाद भी सिरोही जिला प्रशासन की गंभीरता सवालों के घेरे में है.

हालांकि, सिरोही विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सावित्री आनंद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वरूपगंज के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया. जहां जर्जर कमरों की स्थिति देखकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई. झालावाड़ और जालोर की दर्दनाक घटनाओं के बाद भी सिरोही जिले में कई सरकारी स्कूल जर्जर हालात में संचालित हो रहे हैं.

स्वरूपगंज के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हालात इतने खराब हैं कि बच्चे डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं. दीवारों में दरारें, छत से झड़ता प्लास्टर और कमजोर संरचना कभी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है.

निरीक्षण के दौरान सचिव सावित्री आनंद ने जर्जर कमरों की हालत देखकर नाराजगी जताई और स्पष्ट निर्देश दिए कि छात्रों को किसी भी हालत में जर्जर कमरों में न बैठाया जाए. उन्होंने विद्यालय प्रशासन और सरपंच द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों की तथ्यात्मक रिपोर्ट भी तलब की है. स्कूल के छात्रों ने कहा कि हमें हर समय डर लगता है कि कहीं स्कूल की छत या दीवार गिर न जाए

विधिक सेवा प्राधिकरण की सख्ती के बाद शिक्षा विभाग भी हरकत में आया. मौके पर पहुंचे एडीपीसी कांतिलाल आर्य ने बताया कि विद्यालय के 27 कमरों में से 13 कमरे जर्जर अवस्था में पाए गए हैं. इनमें से 6 कमरों की मरम्मत करवाई जा चुकी है और बाकी कमरों की जल्द ही मरम्मत शुरू की जाएगी. तब तक छात्रों को इन कमरों में नहीं बैठाया जाएगा.

सवाल यह है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे के बाद ही जागेगा? झालावाड़ और जालोर की घटनाएं चेतावनी हैं, लेकिन क्या सिरोही प्रशासन इसे गंभीरता से ले रहा है? फिलहाल विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल के बाद कार्रवाई शुरू जरूर हुई है, लेकिन जरूरत है कि जिले के सभी स्कूलों का तत्काल सर्वे कर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.

