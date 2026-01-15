MP दुष्यंत सिंह की 3 दिवसीय जनसंपर्क पदयात्रा शुरू, वसुंधरा राजे ने दिखाई हरी झंडी

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले में उन्हेल नागेश्वर से आज सांसद जनसंपर्क पदयात्रा का शुभारंभ हुआ. पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह पदयात्रा आगामी तीन दिन गंगधार उपखंड के विभिन्न कस्बों में रात्रि चौपाल और जनसंपर्क करते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगी.

पदयात्रा के शुभारंभ में सांसद दुष्यंत सिंह के साथ सैकड़ों समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल हुए.

झालावाड़ बारां सांसद दुष्यंत सिंह ने आज से डग विधानसभा क्षेत्र के गंगधार उपखंड क्षेत्र में तीन दिवसीय जनसंपर्क पदयात्रा का शुभारंभ किया है. पदयात्रा का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झंडी दिखाकर किया. इससे पहले सांसद दुष्यंत सिंह व पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भगवान नागेश्वर पार्श्वनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की और उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया.

आशीर्वाद पदयात्रा के शुभारंभ से पहले आयोजित जनसभा में संबोधन के दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि जब वे सांसद थी, तब पदयात्रा करती थीं. पांवों में छाले पड़ जाते, तो उन्हें पिन से फोड़ कर आगे बढ़ जाती. उन्होंने कहा कि मैं चलती रही उम्रभर दुआओं के साथ, पांव के छाले कभी मेरी राहें नहीं रोक पाए.

उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा इस क्षेत्र की उन्नति, विकास और आपके विश्वास की यात्रा है. ज्यादातर नेता चुनाव के समय आते हैं और चुनाव जीतकर चले जाते हैं. पूरे पांच साल एसी में रहते हैं, पर हम ऐसा नहीं करते. हम हमारे क्षेत्र को परिवार मानते हैं, क्षेत्र के लोगों को मतदाता नहीं, भाग्य निर्माता मानते हैं. राजे ने कहा कि आपके सांसद हमेशा जनता के बीच रहते हैं. सब जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं.

यह पदयात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं, यह यात्रा अपनों की, अपनों के लिए अपनों के द्वारा की जा रही यात्रा है. जन-जन से जुड़ने, जनता की आवाज़ सुनने और लोगों के सपनों को पूरा करने की यात्रा है. इस यात्रा का लक्ष्य है हर नागरिक का सम्मान हो, हर नागरिक का उत्थान हो और हर वाजिब समस्या का समाधान हो.

यह एक ऐसी यात्रा है, जिसमें सांसद आपके खेतों की मिट्टी, आपके बच्चों की मुस्कान, आपकी मेहनत को अपनाने आए हैं, आपकी तकलीफ को गले लगाने आए हैं. इसके बाद वसुंधरा राजे ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया. पदयात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल हुए, जो आगामी तीन दिनों तक विभिन्न गांव में जनसंपर्क कर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे.

इस दौरान आरपीएससी चेयरमैन श्यामसुंदर शर्मा, विधायक गोविन्द रानीपुरिया, जिला प्रभारी जगत नारायण जोशी, सह प्रभारी सागर सोनी, पूर्व मंत्री मानसिंह चौहान, पूर्व विधायक नरेंद्र नागर, जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष संजय जैन ताऊ मौजूद रहे.

