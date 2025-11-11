झालावाड़ में मतदाताओं के लिए नई सुविधा, अब ऑनलाइन भर सकेंगे गणना प्रपत्र

Jhalawar News: झालावाड़ जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह राठौड़ ने बैठक के दौरान अहम जानकारी देते हुए बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरकर भी जमा करा सकते हैं, जिससे एसआईआर को गति मिल सके.
Trending Photos
Jhalawar News: झालावाड़ जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरकर भी जमा करा सकते हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह राठौड़ ने यह जानकारी सोमवार को आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान दी.
उन्होंने इस संबंध में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सूचना सभी युवाओं तक पहुंचाई जाए कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने के लिए ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करने की भी सुविधा दी है.
उन्होंने बताया कि मतदाता द्वारा गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरने से संबंधित वीडियो ट्यूटोरियल निर्वाचन विभाग के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपलोड किए गए हैं. उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को सुझाव दिया कि विभिन्न प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने के लिए समन्वय किया जाए.
गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरने से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु
मतदाता केवल खुद अपने लिए ही ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकता है. इसके लिए मतदाता सूची 2025 और आधार कार्ड का उपयोग करने वाले ई-हस्ताक्षर उपकरण पर मतदाता का नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए. इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए मतदाता का मोबाइल नंबर मतदाता पहचान पत्र से लिंक होना जरूरी है. अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने वाले मतदाता को बीएलओ द्वारा दिया जाने वाला फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है.
इस दौरान जिला कलेक्टर ने जेवीवीएनएल, जलदाय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रसद, पशुपालन, सहकारिता, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा सहित विभिन्न विभागों के तहत चल रहे कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए. बैठक में उप वन संरक्षक सागर पंवार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनुराग भार्गव, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJhalawar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!