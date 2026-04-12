नई दुल्हन की लाश छत पर मिलने से हड़कंप, पति-सास पर हत्या का आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच

दांगीपुरा थाना क्षेत्र के गुवाड़ी गांव में 20 वर्षीय विवाहिता निया बाई पत्नी विष्णु तंवर का शव छत पर फंदे से लटका मिला. मृतका के पिता ने पति, सास और दो अन्य ग्रामीणों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.
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Jhalawar News: झालावाड़ जिले के दांगीपुरा थाना क्षेत्र के गुवाड़ी गांव में एक विवाहिता का शव छत पर फंदे से लटका मिला. मृतका के पिता ने पति, सास और दो अन्य ग्रामीणों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मामला को लेकर जांच शुरू कर दी है.
थाना प्रभारी विजेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें आज सुबह करीब 7 बजे सूचना मिली कि गुवाड़ी गांव में एक विवाहिता फांसी के फंदे से लटकी हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतारकर मनोहरथाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. महिला की पहचान 20 वर्षीय निया बाई पत्नी विष्णु तंवर निवासी गुवाड़ी के रूप में हुई है.
मृतका के पिता भूरालाल ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या पति विष्णु, सास कृष्णा बाई और गांव के फूल सिंह व राधाकृष्ण ने की है. उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि निया बाई की शादी पांच साल पहले हुई थी, लेकिन उसकी विदाई दो साल पहले की गई थी.
पिता ने बताया कि अक्सर निया का पति उससे झगड़ा और मारपीट करता था. करीब दो महीने पहले, जब निया अपने पति और सास के साथ गांव से बाहर फसल कटाई के लिए गई थी, तब भी उसके साथ मारपीट की गई थी. चार दिन पहले, निया का भाई हेमराज उसे लेने गया था, लेकिन विष्णु ने झगड़ा कर उसे वापस नहीं आने दिया. पुलिस ने भूरालाल की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.
इधर सूचना पर उपखंड अधिकारी पुष्कर मित्तल ने मौके पर पहुंचकर मृतका के परिजनों के बयान दर्ज किए. शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और फिर परिजनों को सौंप दिया जाएगा.
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