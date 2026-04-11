झालावाड़ में पुलिया से गिरी बाइक, एक युवक की मौत, एक गंभीर घायल

Jhalawar Accident: राजस्थान के झालावाड़ जिले में पिड़ावा क्षेत्र के कल्याणपुरा रोड पर पीलिया खाल की पुलिया से बाइक सवार दो युवक नीचे गिर गए. हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, रात के समय मध्य प्रदेश के सुसनेर क्षेत्र के रहने वाले दो युवक बाइक सहित पुलिया से नीचे गिर गए. मृतक की पहचान पिपलिया निवासी बालू के रूप में हुई, जबकि घायल युवक ईश्वर जामुनी गांव का रहने वाला है.

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पुलिस ने दोनों को पिड़ावा के उप जिला अस्पताल पहुंचाया. घायल को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में झालावाड़ रेफर कर दिया गया. जबकि मृतक के शव को पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. पुलिस फिलहाल परिजनों से संपर्क करने की कोशिश रही है.



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झालावाड़ जिले के राता देवी मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक विवाहिता की मृत्यु हो गई. असनावर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है. पुलिस ने बताया कि बाढ़िया गोवर्धनपुरा गांव की रहने वाली सुमित्राबाई अपने पुत्र के साथ असनावर से खरीदारी कर वापस अपने घर लौट रही थी.

इसी दौरान असनावर से निकलते ही सामने से आ रही एक बाइक से उनकी बाइक की टक्कर हो गई. दुर्घटना में सुमित्रा बाई गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए झालावाड़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.