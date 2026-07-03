/झुंझुनूं एटीएम महाघोटाले में बड़ा खुलासा, पूरी प्लानिंग से उड़ाए गए ₹1.14 करोड़

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Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले में सामने आए लगभग 1 करोड़ 13 लाख 95 हजार रुपये के एटीएम कैश गबन मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए तथ्य सामने आ रहे हैं. प्रारंभिक जांच और कंपनी की आंतरिक ऑडिट के आधार पर यह आशंका जताई जा रही है कि वारदात अचानक नहीं हुई, बल्कि आरोपियों ने लंबे समय तक सिस्टम को समझने के बाद पूरी योजना के साथ इसे अंजाम दिया. इसी कारण अब जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम के हर पहलू की गहन पड़ताल कर रही हैं.
कैश लोडिंग सिस्टम को समझने के बाद रची गई योजना
जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी सुमेर सिंह नवंबर 2025 में कंपनी से जुड़ा था. इसके बाद मार्च 2026 में उसने अपने गांव सुजडौला निवासी संदीप सिंह को भी कंपनी में नौकरी दिलवाई. बताया जा रहा है कि संदीप कंपनी में करीब तीन महीने पहले ही नियुक्त हुआ था. जांच एजेंसियों को आशंका है कि दोनों ने पहले एटीएम कैश लोडिंग प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी प्रणाली और कार्यप्रणाली को बारीकी से समझा और उसके बाद कथित गबन की योजना तैयार की.
ड्राइवर, गनमैन और GPS मॉनिटरिंग को दिया चकमा
प्रारंभिक जांच के अनुसार 25 जून को दोनों आरोपियों ने सबसे पहले कैश वैन के ड्राइवर और गनमैन को यह कहकर वापस भेज दिया कि उस दिन उनकी आवश्यकता नहीं है. इसके बाद दोनों स्वयं कैश वैन लेकर विभिन्न एटीएम पर पहुंचे. आरोप है कि कई मशीनों में नकदी नहीं डाली गई, कुछ में निर्धारित राशि से कम नकदी डाली गई और कुछ स्थानों पर नकदी डालने के बाद उसे वापस निकाल लिया गया. इसके बावजूद कंपनी के सिस्टम में कैश लोडिंग पूरी होने की रिपोर्ट अपलोड कर दी गई.
जब कंपनी की जीपीएस मॉनिटरिंग टीम ने कैश वैन की गतिविधियों पर संदेह होने पर कर्मचारियों से संपर्क किया तो आरोपियों ने कथित तौर पर तकनीकी खराबी दूर करने की कहानी बताकर निगरानी प्रणाली को भी भ्रमित कर दिया. जांच एजेंसियां इन दावों की तकनीकी पुष्टि में जुटी हैं.
वारदात के बाद दोनों आरोपी हुए फरार
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि घटना के बाद संदीप सिंह अपने परिजनों को प्रशिक्षण पर बाहर जाने की बात कहकर घर से निकल गया और अपना मोबाइल बंद कर लिया. वहीं मुख्य आरोपी सुमेर सिंह जयपुर पहुंचा, जहां उसने कथित रूप से अपने एक परिचित से मोबाइल खराब होने का बहाना बनाकर 22 हजार रुपये उधार लिए और फिर वहां से फरार हो गया. पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.
पूरे सीकर रीजन के एटीएम की विशेष ऑडिट शुरू
मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमएस कंपनी ने केवल झुंझुनूं ही नहीं बल्कि पूरे सीकर रीजन के अंतर्गत आने वाले झुंझुनूं, चिड़ावा, खेतड़ी, नीमकाथाना और सीकर क्षेत्र के सभी एटीएम की विशेष ऑडिट शुरू कर दी है. अब तक की जांच में किसी अन्य एटीएम से इसी प्रकार की गड़बड़ी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी रिकॉर्ड और कैश लोडिंग प्रक्रिया की जांच की जा रही है.
बड़े नेटवर्क की संभावना पर भी जांच
चिड़ावा थाना पुलिस और संबंधित जांच एजेंसियां इस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं. जांच का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि कथित गबन में केवल दो कर्मचारी शामिल थे या इसके पीछे कोई बड़ा संगठित नेटवर्क भी सक्रिय था. पुलिस डिजिटल रिकॉर्ड, बैंकिंग लेनदेन, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मामले में सभी तथ्यों की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी और उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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