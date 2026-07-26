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झुंझुनूं के पिलानी में IPSC अंडर-17 फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू, 11 राज्यों की टीमें पहुंचीं

Jhunjhunu News: झुंझुनूं के पिलानी स्थित बिरला पब्लिक स्कूल में ऑल इंडिया IPSC बॉयज अंडर-17 फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ. पांच दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 11 राज्यों की 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं. उद्घाटन समारोह में अंतरराष्ट्रीय पहलवान पूजा सिहाग ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल भावना और आत्मविकास का संदेश दिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published:Jul 26, 2026, 06:18 PM IST | Updated:Jul 26, 2026, 06:18 PM IST
झुंझुनूं के पिलानी में IPSC अंडर-17 फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू, 11 राज्यों की टीमें पहुंचीं
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के पिलानी में स्थित बिरला पब्लिक स्कूल की मेजबानी में शनिवार से ऑल इंडिया आईपीएससी बॉयज अंडर-17 फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ. पांच दिनों तक चलने वाली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 11 राज्यों की 24 टीमें भाग ले रही हैं. प्रतियोगिता का समापन 29 जुलाई को होगा.

प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता एवं राजस्थान पुलिस में कार्यरत अंतरराष्ट्रीय पहलवान पूजा सिहाग रहीं. उन्होंने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि इस उम्र में केवल जीत-हार के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि खेल के माध्यम से स्वयं को बेहतर बनाना चाहिए.

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उन्होंने कहा कि अभी दिल खोलकर खेलो. इस उम्र में हार गए तो क्या होगा और जीत गए तो क्या होगा. यह समय खुद को निखारने और आगे बढ़ने का है. यह मौका बार-बार नहीं मिलता. आज मैदान में खेलने वाले कई खिलाड़ी भविष्य में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और वह पूरे देश के लिए गौरव का पल होगा.

प्रतियोगिता में भाग लेने 11 राज्यों की टीमें पिलानी पहुंची

प्रतियोगिता की सबसे खास बात यह है कि इसमें राजस्थान सहित 11 राज्यों- राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, असम और सिक्किम के करीब दो दर्जन शहरों से टीमें भाग लेने पिलानी पहुंची हैं. सबसे लंबी दूरी तय कर असम के सैनिक स्कूल गोलपारा की टीम करीब 1900 किलोमीटर का सफर तय कर प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंची है.

वहीं सिक्किम के गंगटोक से भी टीम करीब 1650 किलोमीटर की दूरी तय कर पिलानी पहुंची है. दोनों राज्यों के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपना दमखम दिखाएंगे. शुभारंभ समारोह में बिरला एजुकेशन ट्रस्ट के निदेशक मेजर जनरल एस.एस. नायर, डिप्टी डायरेक्टर अजय कुमार अग्रवाल, बिरला पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल काजल मारवाह व बीईटी से लाइजनिंग आफिसर डॉ. मनोज जांगिड़ मौजूद रहे.

बिरला स्कूल्स को लगातार मिलता रहा है मेजबानी का अवसर

अतिथियों ने प्रतियोगिता की ट्रॉफी का अनावरण किया, खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया तथा सभी टीमों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया. निदेशक मेजर जनरल एस.एस. नायर एवं डिप्टी डायरेक्टर अजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बिरला स्कूल्स को लगातार आईपीएससी की अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी का अवसर मिलता रहा है. इससे स्थानीय खिलाड़ियों को देशभर की प्रतिभाओं के साथ खेलने और खेल की नई तकनीकों व बारीकियों को सीखने का अवसर मिलता है.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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