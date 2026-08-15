/झुंझुनूं के वीर सपूतों की शौर्यगाथा, 1 परमवीर चक्र से 23 वीर चक्र तक, जानें वीरता की पूरी कहानी

Independence Day 2026: 15 अगस्त देश की आजादी का वो दिन जब तिरंगा हर भारतीय के सीने में गर्व भर देता है, लेकिन झुंझुनूं की वीर प्रसूताओं के लिए तिरंगा सिर्फ आन-बान-शान नहीं, बल्कि उनके कलेजे के टुकड़ों की आखिरी पहचान भी है. यह वो धरती है, जहां मां अपने बेटे को बचपन से ही देश सेवा का संस्कार देती हैं. जहां लोरियों में देशभक्ति और रगों में शौर्य घोला जाता है. जब यही बेटा तिरंगे में लिपटकर अंतिम सफर पर निकलता है, तो आंखों में आंसू होते हुए भी वीरांगना कांपती नहीं, पति को अंतिम विदाई देते हुए भी उसके होंठों से निकलता है- "हिन्द की जय"...

प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर हर बड़े युद्ध में झुंझुनूं के वीर सपूतों का योगदान

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आजादी की लड़ाई लंबी थी, लेकिन इस आजादी को कायम रखने में झुंझुनूं के वीरों का योगदान भी उतना ही गौरवशाली रहा है. 15 अगस्त को जब पूरा देश तिरंगे की शान में रंगा होगा, तब झुंझुनूं की धरती अपने उन वीर सपूतों को याद करेगी, जिन्होंने देश की आजादी और उसकी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया.

झुंझुनूं और पूरी शेखावाटी की पहचान सिर्फ अपनी हवेलियों और संस्कृति से नहीं, बल्कि सदियों पुरानी सैन्य परंपरा, शौर्य और राष्ट्र के प्रति समर्पण से भी है. प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आजादी के बाद के हर बड़े युद्ध और सैन्य अभियान में इस क्षेत्र के वीरों ने अपनी बहादुरी की अमिट छाप छोड़ी.

1947-48 में पाकिस्तान समर्थित कबायली हमले से लेकर 1962, 1965 और 1971 के युद्ध, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में चले आतंकवाद विरोधी अभियानों तथा कारगिल युद्ध तक, जब-जब देश की सीमाओं पर चुनौती आई तब-तब झुंझुनूं के सैनिकों ने आगे बढ़कर दुश्मन का मुकाबला किया और मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया. यही वजह है कि झुंझुनूं को महज सैनिकों की धरती कहना पर्याप्त नहीं, यह शौर्य, अनुशासन, कर्तव्य और बलिदान की धरती है. यहां की सैन्य परंपरा पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ रही है. आज भी शेखावाटी का युवा सेना की वर्दी को सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि मां भारती की सेवा और तिरंगे की आन-बान-शान की रक्षा का गौरव मानता है.



15 अगस्त को जब पूरा देश तिरंगे की आन, बान और शान को नमन करता है, तब झुंझुनूं की धरती अपने उन वीर सपूतों को याद करती है, जिन्होंने इसी तिरंगे की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया. झुंझुनूं की शौर्यगाथा सिर्फ सैनिकों की संख्या से नहीं, बल्कि उनके साहस और वीरता के सम्मान में मिले वीरता पदकों से भी लिखी गई है. झुंझुनूं के वीर जवानों और अधिकारियों को विभिन्न सैन्य और पुलिस वीरता एवं सेवा सम्मानों के रूप में कुल 206 सम्मान मिलने का उल्लेख किया जाता है.

झुंझुनूं के वीर जांबाजों को मिले सम्मान

झुंझुनूं के वीर जांबाजों को 1 परमवीर चक्र, 23 वीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 17 शौर्य चक्र, 123 सेना मेडल, 1 वायु सेना मेडल, 4 नौसेना मेडल, 1 परम विशिष्ट सेवा मेडल (PVSM), 4 विशिष्ट सेवा मेडल (VSM), 15 मेंशन-इन-डिस्पैच, 18 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, 1 प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री सम्मान मिले. ये सम्मान सिर्फ पदक नहीं, बल्कि उन रणबांकुरों की बहादुरी, त्याग और अदम्य साहस की पहचान है. हर सम्मान के पीछे संघर्ष, कर्तव्य और मातृभूमि के प्रति समर्पण की एक कहानी है.

झुंझुनूं की वीरांगनाओं के अदम्य साहस की पहचान

वीरांगनाओं ने अपने आंसुओं से ज्यादा अपने साहस को आगे रखा. जब तिरंगे में लिपटा पति आखिरी सफर पर निकला, तो आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था, लेकिन सीने में गर्व था कि उनका सुहाग देश की रक्षा के लिए कुर्बान हुआ. शहीद कुलदीप राव और शहीद सुरेंद्र मोगा की वीरांगनाओं ने अंतिम विदाई के उस भावुक पल में अपने पति की तस्वीर सीने से लगाई और ''आई लव यू'' कहकर विदा किया. यह सिर्फ एक पत्नी की अपने पति से आखिरी बात नहीं थी, बल्कि उस प्रेम, त्याग और देशभक्ति की तस्वीर थी, जिसमें निजी दर्द से ऊपर मां भारती का सम्मान था.

शहीद कुलदीप राव की वीरांगना यश्विनी ने पति की शहादत के बाद खुद को संभाला और देश सेवा का रास्ता चुना. आज वे लेफ्टिनेंट यश्विनी बनकर उसी वर्दी को पहन रही हैं, जिसमें उनके पति ने देश सेवा का सपना जिया था. एक ओर पति की तस्वीर सीने से लगाकर अंतिम विदाई और दूसरी ओर उसी शहादत से प्रेरणा लेकर वर्दी पहनने का संकल्प... यही झुंझुनूं की वीरांगनाओं के अदम्य साहस की पहचान है.

15 अगस्त पर जब पूरा देश तिरंगे को सलाम करेगा, तब इन वीरांगनाओं की कहानी याद दिलाएगी कि देशभक्ति सिर्फ सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों के सीने में नहीं होती. बल्कि, उन परिवारों के दिल में भी होती है, जो अपने वीर को खोकर भी देश को सबसे ऊपर रखते हैं.