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झुंझुनूं में पहली बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल, 20 लाख का जल निकासी सिस्टम हुआ फेल

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले में सुलताना कस्बे में वर्षों पुरानी जलभराव समस्या के समाधान के लिए नगर पालिका द्वारा लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए नाले और सड़क निर्माण की पहली ही बारिश में पोल खुल गई.

Edited byAman SinghReported bySandeep Kedia
Published: May 30, 2026, 03:00 PM|Updated: May 30, 2026, 03:00 PM
झुंझुनूं में पहली बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल, 20 लाख का जल निकासी सिस्टम हुआ फेल
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में सुलताना कस्बे में वर्षों पुरानी जलभराव समस्या के समाधान के लिए नगर पालिका द्वारा लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए नाले और सड़क निर्माण की पहली ही बारिश में पोल खुल गई. करीब 20 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए जल निकासी तंत्र से लोगों को उम्मीद थी कि इस बार बरसात में उन्हें जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी, लेकिन बेमौसम हुई बारिश ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सुलताना कस्बे के तोपखाने के पास मालुपुरा रोड पर बारिश के बाद करीब दो फीट तक पानी भर गया. हैरानी की बात यह रही कि जल निकासी के लिए बनाए गए नाले के चेंबर तक एक बूंद पानी भी नहीं पहुंच पाया. स्थानीय लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में पिछले करीब 10 वर्षों से जलभराव की समस्या बनी हुई है. बरसात के दौरान सड़कें तालाब का रूप ले लेती हैं, जिससे आवागमन बाधित हो जाता है और आसपास के लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है.

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समस्या के समाधान के लिए कई बार प्रशासन और नगर पालिका को अवगत कराया गया था. ग्रामीणों के अनुसार, नगर पालिका ने हाल ही में करीब 20 लाख रुपए खर्च कर सड़क और नाले का निर्माण करवाया था. यह कार्य करीब 10 दिन पहले ही पूरा हुआ था. लोगों को उम्मीद थी कि आगामी मानसून में जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी, लेकिन पहली ही बारिश में पूरा सिस्टम फेल साबित हुआ. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि नाले का निर्माण तकनीकी मानकों के अनुरूप किया गया होता तो सड़क पर पानी जमा नहीं होता.

उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है. ग्रामीणों ने नगर पालिका प्रशासन से निर्माण कार्य की जांच करवाने, जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने तथा जल निकासी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया तो मानसून के दौरान हालात और भी गंभीर हो सकते हैं.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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