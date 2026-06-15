/चिड़ावा में दर्दनाक रेल हादसा, 25 वर्षीय अमित कुमार ने मौके पर तोड़ा दम

Sainik Express: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ. नारी गांव के समीप सैनिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चपेट में आने से एक 25 वर्षीय युवक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई. यह भीषण रेल दुर्घटना मध्यरात्रि लगभग साढ़े बारह बजे के आस-पास हुई. दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही चिड़ावा पुलिस थाने का दल घटनास्थल पर पहुंचा और आवश्यक कार्यवाही करते हुए शव को चिड़ावा उप-जिला चिकित्सालय के शवगृह में सुरक्षित रखवाया.

प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी. दुर्घटना के समय युवक ने क्रीम रंग की कमीज, काले रंग का पैंट और नीले रंग की चप्पल पहन रखी थी. रात को सहायक उपनिरीक्षक ओमप्रकाश नरुका, सिपाही विकास और वाहन चालक रामकिशन ने मौके पर पहुंचकर शव को चिकित्सालय पहुंचाया था और पुलिस ने आम जनता से शिनाख्त की अपील की थी.

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सुबह यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैली. इस खबर को देखकर मृतक के पिता बनेश कुमार थाने पहुंचे. उन्होंने बताया कि उनका 25 वर्षीय पुत्र अमित कुमार उर्फ बादर, जो अरड़ावता का निवासी है. बीती रात करीब दस बजे घर से बिना कुछ बताए निकल गया था. पहचान सुनिश्चित होने के बाद पुलिस ने आगे की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है.

वर्तमान में चिड़ावा थाने के उप निरीक्षक कैलाश चंद्र और सिपाही बाबूलाल चिकित्सालय में उपस्थित हैं और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. इस घटना से पूरे अरड़ावता गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.



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