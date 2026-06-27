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राजस्थान में 600 डॉक्टर बिना अनुमति ड्यूटी से गायब, झुंझुनूं के भी 23 चिकित्सक सूची में शामिल

Rajasthan Health Department: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार प्रदेशभर में करीब 600 चिकित्सक लंबे समय से बिना सूचना और सक्षम स्वीकृति के ड्यूटी से अनुपस्थित हैं. अब इन चिकित्सकों के खिलाफ राजस्थान सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है.

Edited byAman SinghReported bySandeep Kedia
Published: Jun 27, 2026, 09:59 PM|Updated: Jun 27, 2026, 09:59 PM
राजस्थान में 600 डॉक्टर बिना अनुमति ड्यूटी से गायब, झुंझुनूं के भी 23 चिकित्सक सूची में शामिल
Image Credit: Rajasthan Health DepartmentSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Health Department: प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के बीच अब एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार प्रदेशभर में करीब 600 चिकित्सक लंबे समय से बिना सूचना और सक्षम स्वीकृति के ड्यूटी से अनुपस्थित हैं. अब इन चिकित्सकों के खिलाफ राजस्थान सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है. इसके लिए सभी जिलों से ऐसे चिकित्सकों की सत्यापित जानकारी मांगी गई है.

झुंझुनूं के 23 चिकित्सकों के नाम सूची में शामिल

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झुंझुनूं जिले से भी 23 चिकित्सकों के नाम इस सूची में शामिल हैं. विभागीय भाषा में ये चिकित्सक लंबे समय से बिना अनुमति अनुपस्थित हैं, लेकिन आम बोलचाल में कहा जाए तो सरकार को इन डॉक्टरों का कोई अता-पता नहीं है और वे बिना बताए ड्यूटी से ''गायब'' हैं. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक जन स्वास्थ्य डॉ. रविप्रकाश शर्मा ने सभी जिलों के सीएमएचओ को पत्र जारी कर ऐसे चिकित्सकों का पूरा रिकॉर्ड तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

इसके साथ ही प्रत्येक जिले को संबंधित चिकित्सकों की सूची भी भेजी गई है, ताकि उनके रिकॉर्ड का सत्यापन कर विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके. झुंझुनूं सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि निदेशक जन स्वास्थ्य कार्यालय से पत्र प्राप्त हुआ है. पत्र के साथ जिले के 23 चिकित्सकों की सूची भेजी गई है. इन सभी चिकित्सकों की सेवा संबंधी जानकारी, अनुपस्थिति का रिकॉर्ड और विभागीय कार्रवाई का विवरण तैयार किया जा रहा है. सोमवार तक पूरी रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को भेज दी जाएगी. जिसके बाद राजस्थान सेवा नियमों के तहत आगे की कार्रवाई होगी.

12 विशेषज्ञ और 11 एमबीबीएस डॉक्टर सूची में शामिल

झुंझुनूं जिले की सूची पर नजर डालें तो सबसे अधिक प्रभावित राजकीय बीडीके जिला अस्पताल है. यहां कार्यरत 9 चिकित्सकों के नाम सूची में शामिल हैं. इसके अलावा नवलगढ़ जिला अस्पताल का एक चिकित्सक भी लंबे समय से अनुपस्थित बताया गया है. कुल 23 चिकित्सकों में 12 विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, जबकि 11 एमबीबीएस चिकित्सक हैं. विशेषज्ञ चिकित्सकों के लंबे समय से अनुपस्थित रहने का सीधा असर सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है.

कई डॉक्टरों ने तबादले के बाद जॉइन ही नहीं किया

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सूची में शामिल चिकित्सकों में कई ऐसे हैं. जिनका स्थानांतरण होने के बाद उन्होंने नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण ही नहीं किया. कुछ चिकित्सक ऐसे हैं जिन्हें आदेश जारी होने के बाद भी नियुक्ति स्थल पर ज्वाइन करना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे. वहीं कुछ चिकित्सक सेवारत कोटे से पीजी की पढ़ाई पूरी करने के बाद पदस्थापन मिलने के बावजूद ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुए.

प्रदेशभर में 600 डॉक्टर बिना अनुमति लंबे समय से अनुपस्थित

विभाग का मानना है कि इस तरह की अनुपस्थिति न केवल राजस्थान सेवा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और राजकीय कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही भी है. इसी कारण अब विभाग ने प्रत्येक चिकित्सक की विस्तृत जानकारी मांगी है. इसमें चिकित्सक का नाम और पद, जन्मतिथि, सरकारी सेवा में पहली नियुक्ति और कार्यग्रहण की तिथि, कुल सेवा अवधि, कितने समय से अनुपस्थित हैं.

अनुपस्थिति को लेकर अब तक क्या कार्रवाई की गई तथा सेवारत कोटे से पीजी करने संबंधी पूरा विवरण शामिल किया गया है. इन सभी बिंदुओं का सत्यापन होने के बाद प्रत्येक प्रकरण की अलग-अलग समीक्षा कर कार्रवाई की जाएगी. प्रदेशभर में करीब 600 चिकित्सकों के लंबे समय से बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अब ऐसे मामलों में ढिलाई नहीं बरती जाएगी.

डॉक्टरों की कमी के बीच स्वास्थ्य व्यवस्था पर बढ़ा संकट

झुंझुनूं के 23 चिकित्सकों की रिपोर्ट भी राज्य मुख्यालय पहुंचने के बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है. ऐसे समय में जब सरकारी अस्पताल पहले से ही डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं, बड़ी संख्या में चिकित्सकों का वर्षों तक बिना अनुमति अनुपस्थित रहना स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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