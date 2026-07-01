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2016 के बाद झुंझुनूं में फिर सामने आया बड़ा कैश घोटाला, ATM कैश वैन छोड़कर दो कर्मचारी फरार, 1 करोड़ से अधिक गबन की आशंका

ATM Cash Scam: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में एटीएम में कैश भरने वाली सीएमएस कंपनी से जुड़ा बड़ा कैश घोटाला सामने आया है. कंपनी के दो कर्मचारी संदिग्ध परिस्थितियों में फरार हो गए हैं. प्रारंभिक ऑडिट में 17 एटीएम से 83 लाख रुपये से अधिक की नकदी गायब मिली है.

Edited byAnsh RajReported bySandeep Kedia
Published: Jul 01, 2026, 12:21 PM|Updated: Jul 01, 2026, 12:21 PM
2016 के बाद झुंझुनूं में फिर सामने आया बड़ा कैश घोटाला, ATM कैश वैन छोड़कर दो कर्मचारी फरार, 1 करोड़ से अधिक गबन की आशंका
Image Credit: Jhunjhunu Crime NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu Crime News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में एटीएम कैश मैनेजमेंट से जुड़ा एक बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आने के बाद बैंकिंग और कैश मैनेजमेंट सिस्टम में हड़कंप मच गया है. एटीएम में नकदी भरने का कार्य करने वाली सीएमएस कंपनी के दो कर्मचारी संदिग्ध परिस्थितियों में फरार हो गए हैं. दोनों कर्मचारियों के गायब होने के बाद कंपनी द्वारा कराई गई आंतरिक जांच में करोड़ों रुपये के गबन की आशंका सामने आई है. प्रारंभिक ऑडिट में ही 83 लाख रुपये से अधिक की नकदी कम पाई गई है, जबकि सभी एटीएम की जांच पूरी होने के बाद यह राशि एक करोड़ रुपये से भी अधिक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है.

17 एटीएम की ऑडिट में सामने आया बड़ा खुलासा

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जानकारी के अनुसार सीएमएस कंपनी झुंझुनूं, पिलानी और चिड़ावा क्षेत्र के विभिन्न बैंकों के एटीएम में नकदी भरने का कार्य करती है. कंपनी के कर्मचारी सुमेर सिंह और संदीप सिंह पिछले करीब एक वर्ष से इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे. शनिवार को दोनों कर्मचारी अचानक लापता हो गए. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि वे कैश वैन में सभी एटीएम की चाबियां छोड़कर फरार हो गए. इसके बाद कंपनी अधिकारियों को संदेह हुआ और तत्काल संबंधित एटीएम की आंतरिक ऑडिट शुरू करवाई गई. देर रात तक 17 एटीएम मशीनों की जांच में 83 लाख रुपये से अधिक की नकदी गायब पाई गई.

28 एटीएम की जांच जारी, गबन बढ़ने की आशंका

कंपनी की टीम ने पिलानी क्षेत्र की सभी एटीएम मशीनों की ऑडिट पूरी कर ली है, जबकि चिड़ावा और झुंझुनूं की शेष मशीनों की जांच जारी है. कुल 28 एटीएम मशीनें दोनों कर्मचारियों की जिम्मेदारी में थीं. प्रारंभिक जांच में केवल पिलानी की एक एटीएम साइट पर लगी दो मशीनों से ही करीब 38 लाख रुपये का कैश कम मिला है. इससे आशंका और मजबूत हो गई है कि अंतिम ऑडिट रिपोर्ट में गबन की कुल राशि एक करोड़ रुपये से कहीं अधिक हो सकती है.

पुलिस को सौंपी शिकायत, एफआईआर की तैयारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमएस कंपनी के सीकर शाखा प्रबंधक गौरव सिंह सोलंकी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह राजावत से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी. इसके साथ ही पिलानी थाने में दोनों कर्मचारियों के खिलाफ लिखित शिकायत भी दी गई है. पुलिस ने कंपनी से सभी एटीएम की अंतिम ऑडिट रिपोर्ट और कुल गबन की राशि उपलब्ध कराने को कहा है. रिपोर्ट मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

2016 के बाद फिर दोहराया गया बड़ा कैश घोटाला

झुंझुनूं जिले में इससे पहले वर्ष 2016 में भी एटीएम कैश वैन से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया था, जब कैश वैन के कर्मचारी लाखों रुपये लेकर फरार हो गए थे. करीब एक दशक बाद एक बार फिर इसी तरह की घटना ने बैंकिंग सुरक्षा व्यवस्था और कैश मैनेजमेंट सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं से एटीएम में नकदी भरने की प्रक्रिया, कर्मचारियों की निगरानी और सुरक्षा मानकों की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठ रहे हैं.

अंतिम ऑडिट रिपोर्ट का इंतजार

फिलहाल सीएमएस कंपनी की टीमें सभी 28 एटीएम मशीनों का मिलान करने में जुटी हुई हैं. अंतिम ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कुल कितनी राशि का गबन हुआ है. यदि गबन की राशि एक करोड़ रुपये से अधिक निकलती है तो यह झुंझुनूं जिले के सबसे बड़े एटीएम कैश घोटालों में शामिल हो सकता है. वहीं पुलिस रिपोर्ट मिलने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित कर सकती है. पूरे मामले ने बैंकिंग व्यवस्था, कैश ट्रांजिट सुरक्षा और एटीएम संचालन की निगरानी प्रणाली को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी हैं.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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