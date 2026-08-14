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झुंझुनूं में ABVP का झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पुतला फूंका, JSSC-JPSC परीक्षा में गड़बड़ी की CBI जांच की मांग

Jhunjhunu Protest: झुंझुनूं में ABVP कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. कार्यकर्ताओं ने JSSC और JPSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों की CBI जांच कराने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Sandeep Kedia
Published:Aug 14, 2026, 08:43 PM IST | Updated:Aug 14, 2026, 08:43 PM IST
झुंझुनूं में ABVP का झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पुतला फूंका, JSSC-JPSC परीक्षा में गड़बड़ी की CBI जांच की मांग
Image Credit: Jhunjhunu Protest

Jhunjhunu Protest: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) झुंझुनूं के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया. इसके बाद राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विद्यार्थियों की मांगों पर निष्पक्ष कार्रवाई और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की. एबीवीपी जिला संयोजक नितेश तिवारी ने कहा कि 10 अगस्त को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज और वॉटर कैनन का प्रयोग किया गया.

इसके बाद 11 अगस्त को एबीवीपी के नेतृत्व में विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज कर सैकड़ों विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि रांची पहुंच रहे विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं को भी विभिन्न स्थानों पर रोकने का प्रयास किया गया. नितेश तिवारी ने कहा कि JSSC और JPSC परीक्षाओं में अनियमितताओं एवं पेपर लीक के आरोपों को लेकर विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं. उन्होंने परीक्षा संबंधी अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और छात्रों पर कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की.

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पेपर लीक के आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए CBI जांच की मांग

झुंझुनूं विभाग संगठन मंत्री बलवीर सैनी ने कहा कि जेपीएससी एवं जेएसएससी परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि एसआईटी में बार-बार बदलाव होने से जांच की विश्वसनीयता को लेकर विद्यार्थियों के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं. उन्होंने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की शुचिता को लेकर उठे सवालों की स्वतंत्र जांच कराने और परीक्षा व्यवस्था में आवश्यक संस्थागत सुधार करने की मांग की.

बलवीर सैनी ने कहा कि विद्यार्थियों की न्यायोचित मांगों का समाधान करने के बजाय उन पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारी करना उचित नहीं है. एबीवीपी इकाई अध्यक्ष सुरभि पुरोहित ने छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी समस्याएं और मांगें लोकतांत्रिक तरीके से उठाने के लिए छात्रसंघ चुनाव महत्वपूर्ण माध्यम हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव जल्द शुरू किए जाने चाहिए. पुरोहित ने कहा कि यदि छात्रसंघ चुनाव बहाल नहीं किए गए तो एबीवीपी सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेगी और विधानसभा घेराव जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे.

एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में परीक्षा संबंधी अनियमितताओं की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, विद्यार्थियों की मांगों का समाधान, परीक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इस दौरान प्रांत एसएफएस टोली संयोजक अभय सिंह, सौरभ बुडानिया, मोनू शर्मा, निशा वर्मा, पंकज कुमार, बंटी छापोला, नितेश कुमार, सुहाना, वंदना सैनी, चेतना, दीपक, कुनाल एचरा, प्रदीप एवं मोहित सहित बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ता एवं विद्यार्थी मौजूद रहे.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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