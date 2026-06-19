/"पापा मैं बिल्कुल ठीक हूं..." कुछ घंटों बाद तिरंगे में घर लौटा वीर सपूत प्रदीप कुमार

Jhunjhunu News: मातृभूमि की सेवा का सपना लेकर सेना में भर्ती हुए झुंझुनूं जिले के चिमनपुरा (बाड़ेट) गांव के अग्निवीर प्रदीप कुमार अब तिरंगे में लिपटकर अपने घर लौटे. प्रदीप कुमार का निधन रांची (झारखंड) में 623 ईएमई बटालियन के स्विमिंग पूल में ड्यूटी के दौरान डूबने से हो गया. बताया जा रहा है कि हादसे वाले दिन दोपहर करीब 3 बजे प्रदीप ने अपने पिता से फोन पर बात की थी. उसने कहा था “पापा... मैं अभी स्विमिंग पूल पर ऑन ड्यूटी हूं, यहां बिल्कुल ठीक हूं.” इसके बाद उसने मां से भी घर-परिवार का हालचाल जाना.

किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बातचीत आखिरी साबित होगी. शाम को यूनिट के सूबेदार का फोन आया और परिवार को बताया गया कि प्रदीप स्विमिंग पूल में गिर गया है. शुरुआत में सेना की ओर से परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा गया कि डॉक्टर उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा फोन आया और सैन्य अधिकारी ने भारी मन से प्रदीप के निधन की सूचना दी.

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बचपन से ही प्रदीपको देश सेवा का जज्बा था

प्रदीप तीन भाइयों में सबसे छोटे थे और बचपन से ही देश सेवा का जज्बा रखते थे. पिता जगदीश प्रसाद ने बताया कि प्रदीप पढ़ाई में बेहद होनहार था. उसने 12वीं कक्षा में 92 प्रतिशत अंक हासिल किए थे. परिवार चाहता था कि वह किसी अन्य क्षेत्र में करियर बनाए, लेकिन प्रदीप का सपना सेना में जाकर देश की सेवा करना था. उसने पिता से कहा था “मेरा जीवन देश के लिए है, मैं सेना में ही जाऊंगा.” इसके बाद वह 23 अप्रैल 2025 को सेना में भर्ती हो गया.

करीब डेढ़ महीने पहले ही उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई थी और वह पहली बार छुट्टी पर घर आया था. उसने परिवार से जल्द दोबारा लौटने का वादा किया था, लेकिन इस बार वह तिरंगे में लिपटकर घर पहुंचा. अग्निवीर प्रदीप कुमार के पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही पूरा इलाका गम और गर्व के भाव में डूब गया. वीर सपूत के सम्मान में शहीद गजराज सिंह मूर्ति स्थल से चिमनपुरा (बाड़ेट) गांव तक करीब 10 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई.

“शहीद प्रदीप कुमार अमर रहें” के नारों से गूंज उठा वातावरण

हजारों लोग यात्रा में शामिल हुए और “भारत माता की जय” तथा “शहीद प्रदीप कुमार अमर रहें” के नारों से वातावरण गूंज उठा. सेना की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर प्रदीप को अंतिम सलामी दी. पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम विदाई के दौरान परिजनों और ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं. गांव में हर ओर वीर सपूत की शहादत की चर्चा रही और लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.