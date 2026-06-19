Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /"पापा मैं बिल्कुल ठीक हूं..." कुछ घंटों बाद तिरंगे में घर लौटा वीर सपूत प्रदीप कुमार

"पापा मैं बिल्कुल ठीक हूं..." कुछ घंटों बाद तिरंगे में घर लौटा वीर सपूत प्रदीप कुमार

Jhunjhunu News: मातृभूमि की सेवा का सपना लेकर सेना में भर्ती हुए झुंझुनूं जिले के अग्निवीर प्रदीप कुमार अब तिरंगे में लिपटकर अपने घर लौटे. प्रदीप कुमार का निधन रांची (झारखंड) में 623 ईएमई बटालियन के स्विमिंग पूल में ड्यूटी के दौरान डूबने से हो गया.

Edited byAman SinghReported bySandeep Kedia
Published: Jun 19, 2026, 01:39 PM|Updated: Jun 19, 2026, 01:39 PM
"पापा मैं बिल्कुल ठीक हूं..." कुछ घंटों बाद तिरंगे में घर लौटा वीर सपूत प्रदीप कुमार
Image Credit: Agniveer Pradeep Kumar

Jhunjhunu News: मातृभूमि की सेवा का सपना लेकर सेना में भर्ती हुए झुंझुनूं जिले के चिमनपुरा (बाड़ेट) गांव के अग्निवीर प्रदीप कुमार अब तिरंगे में लिपटकर अपने घर लौटे. प्रदीप कुमार का निधन रांची (झारखंड) में 623 ईएमई बटालियन के स्विमिंग पूल में ड्यूटी के दौरान डूबने से हो गया. बताया जा रहा है कि हादसे वाले दिन दोपहर करीब 3 बजे प्रदीप ने अपने पिता से फोन पर बात की थी. उसने कहा था “पापा... मैं अभी स्विमिंग पूल पर ऑन ड्यूटी हूं, यहां बिल्कुल ठीक हूं.” इसके बाद उसने मां से भी घर-परिवार का हालचाल जाना.

किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बातचीत आखिरी साबित होगी. शाम को यूनिट के सूबेदार का फोन आया और परिवार को बताया गया कि प्रदीप स्विमिंग पूल में गिर गया है. शुरुआत में सेना की ओर से परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा गया कि डॉक्टर उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा फोन आया और सैन्य अधिकारी ने भारी मन से प्रदीप के निधन की सूचना दी.

Add Zee News as a Preferred Source

बचपन से ही प्रदीपको देश सेवा का जज्बा था

प्रदीप तीन भाइयों में सबसे छोटे थे और बचपन से ही देश सेवा का जज्बा रखते थे. पिता जगदीश प्रसाद ने बताया कि प्रदीप पढ़ाई में बेहद होनहार था. उसने 12वीं कक्षा में 92 प्रतिशत अंक हासिल किए थे. परिवार चाहता था कि वह किसी अन्य क्षेत्र में करियर बनाए, लेकिन प्रदीप का सपना सेना में जाकर देश की सेवा करना था. उसने पिता से कहा था “मेरा जीवन देश के लिए है, मैं सेना में ही जाऊंगा.” इसके बाद वह 23 अप्रैल 2025 को सेना में भर्ती हो गया.

करीब डेढ़ महीने पहले ही उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई थी और वह पहली बार छुट्टी पर घर आया था. उसने परिवार से जल्द दोबारा लौटने का वादा किया था, लेकिन इस बार वह तिरंगे में लिपटकर घर पहुंचा. अग्निवीर प्रदीप कुमार के पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही पूरा इलाका गम और गर्व के भाव में डूब गया. वीर सपूत के सम्मान में शहीद गजराज सिंह मूर्ति स्थल से चिमनपुरा (बाड़ेट) गांव तक करीब 10 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई.

“शहीद प्रदीप कुमार अमर रहें” के नारों से गूंज उठा वातावरण

हजारों लोग यात्रा में शामिल हुए और “भारत माता की जय” तथा “शहीद प्रदीप कुमार अमर रहें” के नारों से वातावरण गूंज उठा. सेना की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर प्रदीप को अंतिम सलामी दी. पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम विदाई के दौरान परिजनों और ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं. गांव में हर ओर वीर सपूत की शहादत की चर्चा रही और लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी में हुई जोरदार गिरावट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

जयपुर से दरभंगा जाना हुआ आसान-21 जून से चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस,आगरा, कानपुर, गोरखपुर समेत इन 25 स्टेशनों पर होगा ठहराव

ताश के पत्तों की तरह ढह गया सोने का रेट, चांदी के भी ढीले हुए तेवर, जानें लेटेस्ट Price

Jaipur: 8 दिन से लापता महिला का कुएं में मिला शव, पैर कटे हुए और चांदी के कड़े गायब

राजस्थान के 15 जिलों में रौद्र रूप दिखाने वाला है मौसम! भयंकर आंधी तूफान के साथ बरसेंगे बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया है अलर्ट

सोना-चांदी ने मारी जोरदार छलांग, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

राजस्थान में मौसम बदलेगा करवट, फिर बरसेंगे बादल! जयपुर-सीकर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट

झुंझुनूं के चुड़ैला गांव में कार की फ्रंट सीट पर मिला 24 साल के चंदन मेघवाल का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

सावधान! 25 रुपये किलो वाली मेयोनीज और 80 रुपये का 5 लीटर सॉस खा रहा है आपका बच्चा? जयपुर में पकड़ी गई कीड़ों वाली फैक्ट्री

राजस्थान में 18 जून को इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी

Khejri Wood Smuggling: खेजड़ी की अवैध कटाई का बड़ा खुलासा, हरियाणा भेजी जा रही थीं लकड़ियां

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

ट्रांसफर पर फिर लगा ब्रेक? राजस्थान के कर्मचारियों की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका

झुंझुनूं में लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़, शादी के अगले दिन जेवर-नकदी लेकर फरार

Dungarpur: शादी से 2 दिन पहले दूल्हे को बदमाशों ने किया लहूलुहान, कटार, चेन और लग्न पत्रिका लेकर हुए फरार

Rajasthan News: अंता में जल जीवन मिशन की बड़ी चोरी का खुलासा, 30 लाख के पाइप गुरुग्राम से बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

जैसलमेर कलेक्टर की ID हुई हैक, 12वीं पास युवक ने बनाया था करोड़ों की ठगी का प्लान

कड़केगी बिजली, गिरेंगे ओले, बरसेंगे बादल! राजस्थान के 33 जिलों में भारी बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

अगले 3 घंटों में इन जिलों में बदलेगा मौसम! आंधी-बारिश एक साथ करेंगे अटैक

टोंक में खाद की कालाबाजारी पर बवाल, सरपंच संघ अध्यक्ष मुकेश मीणा की उग्र आंदोलन की चेतावनी, बोले-'1300 का बैग 2500 में ब्लैक'

7वें दिन भी नहीं मिला 5 साल का भावेश, हिंगलाज माता दर्शन के बाद से गायब

ICU में भर्ती थी पत्नी, गैस्ट हाउस में सो रहे पति का बैग पार, जयपुर के एपेक्स अस्पताल से लाखों के जेवरात चोरी

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

झुंझुनूं में अन्नपूर्णा रसोई का बड़ा फर्जीवाड़ा, एक ही फोटो से काटे गए कूपन, 3 संस्थाएं ब्लैकलिस्ट

कोटा में रिश्ते हुए फिर शर्मसार, दादा ने 9 साल की पोती का 5-6 साल तक किया यौन शोषण

प्रतापगढ़ में ट्रेन का सफल ट्रायल, जलोदा जागीर से बड़ी सादड़ी तक लगाई दौड़, हजारों लोगों ने किया स्वागत

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में बड़ा फेर-बदल, जानें आज किस रेट पर मिलेगा सोना-चांदी

बारिश से 50 मिनट में ही बहने लगा चूरू, 6-7 जगहों पर सड़कें लबालब, मानसून अभी बाकी

बारिश ने खोल दी पोल, झुंझुनूं की सड़कें बनीं दरिया, गांधी चौक में बाढ़ जैसे हालात!

राजस्थान में मौसम बदलने वाला है अपना रंग-रूप, आंधी-तूफान के साथ बारिश के आसार, IMD ने सुबह 4:44 बजे जारी किया अलर्ट

Barmer: पति बना प्रेम कहानी का रोड़ा, तो पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर कर डाली हत्या

चूरू के सब इंस्पेक्टर रामफूल मीणा ने बढ़ाई खाकी की शान, सड़क पर तड़प रहे शख्स को CPR देकर बचा ली जान

कार में मिला दलित युवक का शव, जातिसूचक गालियों के आरोप से मामला गरमाया, बीडीके अस्पताल के बाहर धरना शुरू

राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने का मन है? पहले जान लें नया खर्च नियम, सरपंच से पार्षद तक का बदल गया है पूरा गणित

NEET परीक्षा से पहले बड़ा खुलासा! टेलीग्राम पर फर्जी पेपर बेचते भीलवाड़ा से युवक को पुलिस ने दबोचा

राशन लेने आए 27 लोगों को गोदाम में बंद कर गायब हुआ डीलर, घुटन से महिला हुई बेसुध, वीडियो वायरल

TAGS:
Jhunjhunu News
Rajasthan News

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
"पापा मैं बिल्कुल ठीक हूं..." कुछ घंटों बाद तिरंगे में घर लौटा वीर सपूत प्रदीप कुमार
Jhunjhunu News
2
Ajmer News
3
Jodhpur News
4
Jhunjhunu News
5
Jaipur News