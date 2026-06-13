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झुंझुनूं में पुश्तैनी जमीन विवाद को लेकर हंगामा, ट्रांसफॉर्मर की ओर दौड़े युवक, वापस लौटी राजस्व टीम

Jhunjhunu Land Dispute: झुंझुनूं जिले के लालपुर गांव में एक पुश्तैनी जमीन के विवाद ने ऐसा मोड़ ले लिया कि सीमा ज्ञान करने पहुंची राजस्व टीम और पुलिस के सामने करीब दो घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा.

Edited byAman SinghReported bySandeep Kedia
Published: Jun 13, 2026, 03:08 PM|Updated: Jun 13, 2026, 03:08 PM
झुंझुनूं में पुश्तैनी जमीन विवाद को लेकर हंगामा, ट्रांसफॉर्मर की ओर दौड़े युवक, वापस लौटी राजस्व टीम
Image Credit: Jhunjhunu Land Dispute

Jhunjhunu Land Dispute: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के लालपुर गांव में एक पुश्तैनी जमीन के विवाद ने ऐसा मोड़ ले लिया कि सीमा ज्ञान करने पहुंची राजस्व टीम और पुलिस के सामने करीब दो घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि विरोध कर रहे कुछ युवक आत्महत्या की धमकी देते हुए सड़क किनारे रखे बिजली के ट्रांसफॉर्मर की ओर दौड़ पड़े. जबकि एक महिला मौके पर ही बेहोश हो गई.

देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और पूरे गांव में हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार, जमीन के एक खातेदार ने अपनी भूमि का सीमा ज्ञान करवाने के लिए झुंझुनूं तहसीलदार के समक्ष आवेदन किया था. आवेदन पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार ने राजस्व विभाग को सीमा ज्ञान कराने के निर्देश दिए थे.

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कुछ दिन पहले जब पटवारी मौके पर पहुंची, तो एक पक्ष के लोगों ने विरोध करते हुए कार्य नहीं होने दिया. इसके बाद तीन दिन पहले स्वयं तहसीलदार महेंद्र मूंड मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा. इसी क्रम में जब अब तहसीलदार महेंद्र मूंड एक बार फिर राजस्व टीम के साथ लालपुर पहुंचे. इस बार उनके साथ बगड़, मंडावा और मलसीसर थाना क्षेत्रों से 15 से अधिक पुलिसकर्मी भी मौजूद थे.

राजस्व टीम ने जैसे ही जमीन का सीमा ज्ञान शुरू करने की कोशिश की. तभी 10 से 12 महिलाएं और कई पुरुष मौके पर पहुंच गए और जोरदार विरोध शुरू कर दिया. विवाद बढ़ने के साथ ही माहौल तनावपूर्ण हो गया. इसी दौरान विरोध कर रहे एक-दो युवक बिजली के ट्रांसफॉर्मर की ओर दौड़ पड़े और आत्मघाती कदम उठाने की धमकी देने लगे. हालांकि मौके पर मौजूद ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें ट्रांसफॉर्मर तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया.

इसी अफरा-तफरी के बीच एक महिला की तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी. करीब दो घंटे तक राजस्व अधिकारियों, पुलिस और ग्रामीणों के बीच बहस, विरोध और समझाइश का दौर चलता रहा. आखिरकार किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए राजस्व टीम और पुलिस जाब्ता बिना सीमा ज्ञान किए वापस लौट गया. बताया जा रहा है कि विवाद एक पुश्तैनी जमीन को लेकर है, जिसमें एक ही परिवार के सदस्य आमने-सामने हैं.

बताया जा रहा है कि भाइयों की संयुक्त जमीन में से एक भाई ने करीब 15 वर्ष पहले अपने हिस्से की करीब 9 बीघा जमीन बेच दी थी. विरोध कर रहे पक्ष का दावा है कि जमीन बेचने वाला भाई दूसरे परिवार में गोद चला गया था. इसलिए उसे जमीन बेचने का अधिकार नहीं था. जबकि दूसरा पक्ष 15 साल पहले ही अपने हिस्से की जमीन बेच चुका है. घटना के दौरान हुए हंगामे, महिलाओं के विरोध, ट्रांसफॉर्मर की ओर दौड़ते युवकों और मौके पर मौजूद पुलिस-प्रशासन के वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

पूरे क्षेत्र में इस घटना की चर्चा बनी हुई है. तहसीलदार महेंद्र मूंड ने बताया कि राजकार्य में बाधा डालने वाले लोगों की पहचान की जा रही है. उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था और गांव का माहौल बिगड़ने से रोकने के लिए टीम को वापस बुलाया गया है, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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