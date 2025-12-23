Zee Rajasthan
झुंझुनूं में ऑनर किडनैपिंग की कोशिश, लव मैरिज से नाराज परिजनों ने प्रेमी के घर किया हमला

Jhunjhunu Crime: झुंझुनूं जिले में पिलानी क्षेत्र के देवरोड़ गांव में सोमवार देर रात ऑनर किडनैपिंग की कोशिश से सनसनी फैल गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashok kumar sharma
Published: Dec 23, 2025, 11:01 PM IST | Updated: Dec 23, 2025, 11:01 PM IST

झुंझुनूं में ऑनर किडनैपिंग की कोशिश, लव मैरिज से नाराज परिजनों ने प्रेमी के घर किया हमला

Jhunjhunu Crime: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में पिलानी क्षेत्र के देवरोड़ गांव में सोमवार देर रात ऑनर किडनैपिंग की कोशिश से सनसनी फैल गई. लव मैरिज से नाराज युवती के भाई और जीजा ने करीब एक दर्जन बदमाशों के साथ मिलकर प्रेमी के घर पर धावा बोल दिया.

हमलावरों ने घर के गेट और कमरों के दरवाजे तोड़ दिए तथा युवती को जबरन उठाकर ले जाने का प्रयास किया. शोर-शराबा सुनकर पड़ोसियों के जागने पर आरोपी मौके से फरार हो गए. पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई.

पीड़ित अजय गुर्जर ने बताया कि बेसरड़ा (खेतड़ी) निवासी पूनम से उसकी पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. दोनों ने 29 जुलाई 2025 को जयपुर में आर्य समाज में विवाह किया था. शादी के बाद से ही पूनम का भाई अमित और जीजा राजेश लगातार धमकियां दे रहे थे.

आरोप है कि रात करीब साढ़े बारह बजे आरोपी दो गाड़ियों में आए और अजय के पिता के साथ मारपीट की, फिर पूनम को घसीटकर ले जाने लगे. पीड़ित पक्ष का कहना है कि इससे पहले भी एसपी कार्यालय से लौटते समय उनपर हमला किया गया था. घटना के बाद पीड़ित पक्ष में थाने में भी मामले को लेकर शिकायत दी है.

पढे़ं एक और बड़ी खबर

वित्त आयोग के चेयरमैन अरुण चतुर्वेदी ने डूंडलोद दौरे के दौरान कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जुली उपदेश न दें. यदि वे किसी भी मंच से यह दावा करते हैं कि सौ मीटर क्षेत्र में माइनिंग पर स्पष्ट रोक है, तो वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वह पंक्ति सार्वजनिक रूप से बताकर दिखाएं.

चतुर्वेदी ने कहा कि अरावली क्षेत्र से जुड़ा मामला वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. अदालत ने केंद्र सरकार को एक समिति गठित कर पर्यावरण, खनन, संरक्षण और सामाजिक पहलुओं को समाहित करते हुए विस्तृत योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. इस प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सौ मीटर क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है.

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता को भ्रमित कर रही है, जबकि भाजपा सरकार अरावली संरक्षण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है. अवैध खनन की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए 11 इंस्पेक्टरों को सस्पेंड और एपीओ किया जाना सरकार की गंभीरता दर्शाता है. अरुण चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया कि अरावली क्षेत्र का संरक्षण भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

