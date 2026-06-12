Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, मंत्री अविनाश गहलोत ने बताई सरकार की तैयारी

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, मंत्री अविनाश गहलोत ने बताई सरकार की तैयारी

Jhunjhunu News: झुंझुनूं दौरे पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार पंचायत और निकाय चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और राजीविका के कस्टम हायरिंग सेंटर का भी शुभारंभ किया.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandeep Kedia
Published: Jun 12, 2026, 08:14 AM|Updated: Jun 12, 2026, 08:14 AM
राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, मंत्री अविनाश गहलोत ने बताई सरकार की तैयारी
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर चर्चाओं के बीच सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि चुनाव करवाना चुनाव आयोग का दायित्व है और जैसे ही आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा, सरकार पूरी मजबूती के साथ चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करेगी.

झुंझुनूं में समीक्षा बैठक का आयोजन

Add Zee News as a Preferred Source

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत अपने झुंझुनूं दौरे के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली. बैठक में विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक गतिविधियों की प्रगति पर चर्चा की गई. अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए.

प्रदर्शनी का किया लोकार्पण

दौरे के दौरान मंत्री गहलोत ने सूचना केंद्र में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जनकल्याण और सुशासन को लेकर कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं.

उन्होंने बताया कि आमजन को सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देने के उद्देश्य से इस प्रकार की प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है. इससे लोगों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता मिलेगी और वे उनका लाभ उठा सकेंगे.

योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर

मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे. इसी उद्देश्य से जिला स्तर तक योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, सुविधाओं और लाभकारी कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि पात्र लोग इन योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त कर सकें.

कस्टम हायरिंग सेंटर का भी किया शुभारंभ

झुंझुनूं दौरे के दौरान मंत्री ने राजीविका की ओर से स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर का भी शुभारंभ किया. यह केंद्र महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संचालित किया जाएगा.

इस पहल के तहत महिला समूह किसानों को कृषि उपकरण और अन्य आवश्यक संसाधन किराए पर उपलब्ध करवाएंगे. इससे किसानों को महंगे कृषि यंत्र खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी और वे कम लागत में आधुनिक कृषि सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे.

किसानों और महिला समूहों को मिलेगा लाभ

कस्टम हायरिंग सेंटर के संचालन से एक ओर किसानों को खेती से जुड़ी सुविधाएं सुलभ होंगी, वहीं दूसरी ओर महिला समूहों को रोजगार और आय के नए अवसर प्राप्त होंगे. सरकार का मानना है कि यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ-साथ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News Live: राजस्थान में आज से शुरू होंगे ग्रामीण सेवा शिविर, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बयानबाजी जारी

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

राजपूताना से पहले किस नाम से जाना जाता था राजस्थान? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा मालूम!

बारां में गरजा डीएनटी समाज, बोले-हक नहीं मिला तो राजधानी में होगा महापड़ाव

WhatsApp ग्रुप पर आया था 'करोड़पति' बनने का नुस्खा, देखते ही देखते लग गया ₹24.37 लाख का चूना, पढ़ें अजमेर में कैसे हुई साइबर ठगी

जयपुर में निर्माण स्थल पर ढही मिट्टी, 3 महिला मजदूरों की हुई मौत

1100 साल पुराने मठ में खूनी साजिश का खुलासा! करोड़ों की संपत्ति के लिए महंत की हत्या, सुपारी कनेक्शन आया सामने

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

Alwar News: स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमर पर बेल्ट से हमला, पानी के अंदर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा

अपनी सरकार की गलतियों को भूलकर अब ज्ञान दे रहे हैं अशोक गहलोत, कांग्रेस की नीतियों पर हीरालाल नागर का पलटवार

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

Rajasthan News: नवलगढ़ में फिल्मी स्टाइल किडनैपिंग, प्रॉपर्टी कारोबारी से ₹22 लाख लूट, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोप

डायबिटीज के साथ अच्छी जिंदगी जिएं: डॉक्टर चाहते हैं कि आप वजन और डायबिटीज के बारे में ये बातें समझें

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पुलिस का बड़ा एक्शन! कार से अवैध हथियार बरामद, 5 गिरफ्तार

Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

किरोड़ीलाल मीणा और राजेंद्र मीणा का जोरदार डांस, चाचा-भतीजे का डांस देख फैंस हुए दीवाने

Udaipur news: महिलाओं के कपड़े पहनकर करते थे लूटपाट, हुआ पर्दाफाश

गूगल पर सीखा मर्डर का तरीका, फिर रची पति की हत्या की साजिश! पढ़ें जन्माष्टमी पर हुए खौफनाक कत्ल की कहानी

Rajasthan News: फर्जी नंबर प्लेट का खेल? कोटा कलेक्ट्रेट में दिखीं एक ही नंबर की दो गाड़ियां, RTO जांच पर उठे सवाल

मौत के साए में सफर! टूटी एंबुलेंस में तड़पता रहा हार्ट मरीज, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

जनसुनवाई में खाली कुर्सियां देख भड़के विधायक! अधिकारियों की गैरहाजिरी पर मचा बवाल

Rajsamand: मंगेतर चीखती रही, कोई नहीं आया! प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की हुई मौत

सोना-चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट! जानें ताजा भाव

Rajasthan Weather Update: संभल जाएं राजस्थानवासी, आंधी-बारिश और धूलभरी हवाओं का खतरा, IMD ने जारी की चेतावनी

राजस्थान में धराशायी हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें अपने शहर के लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज! पश्चिमी विक्षोभ से आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

तबादले और पोस्टिंग पर राजस्थान विधानसभा में छलका मंत्री का दर्द, विधायकों से की सिफारिश न करने की अपील, जानें मामला

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

बिजली कड़कने के साथ बरसेंगे तेज बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट!

11 जून से फिर बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश मचाएगी हड़कंप!

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

राजस्थान सरकार का महाअभियान! लाखों परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक, 15 जुलाई तक लगेंगे विशेष शिविर

हत्या या ख़ुदकुशी, क्या है 13 वीं मंजिल का रहस्य ? जयपुर की 16 साल की छात्रा की मौत मामले में अपडेट

राजस्थान में ठंडा पड़ा सोना-चांदी, जानें कितना हुआ सस्ता!

अलवर में बेटे ने सोते हुए पिता का गंडासे से काटा गला, फिर मामा को फोन पर बोला-पापा को बचा लो...

लापरवाही का शिकार बने 241 परिवार, अहमदाबाद विमान दुर्घटना की दर्दनाक याद... पीड़ित परिवारों के जख्म अभी भी ताजा

अलवर में नवविवाहिता ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

TAGS:
Jhunjhunu News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: नीमकाथाना में ई-रिक्शा बैटरी चोर गैंग का भंडाफोड़, 2 शातिर चोर और 2 कबाड़ी गिरफ्तार
Sikar News
2
Rajasthan Crime
3
Kotputli news
4
Jhunjhunu News
5
Jaipur News