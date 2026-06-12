/राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, मंत्री अविनाश गहलोत ने बताई सरकार की तैयारी

Jhunjhunu News: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर चर्चाओं के बीच सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि चुनाव करवाना चुनाव आयोग का दायित्व है और जैसे ही आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा, सरकार पूरी मजबूती के साथ चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करेगी.

झुंझुनूं में समीक्षा बैठक का आयोजन

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत अपने झुंझुनूं दौरे के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली. बैठक में विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक गतिविधियों की प्रगति पर चर्चा की गई. अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए.

प्रदर्शनी का किया लोकार्पण

दौरे के दौरान मंत्री गहलोत ने सूचना केंद्र में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जनकल्याण और सुशासन को लेकर कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं.

उन्होंने बताया कि आमजन को सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देने के उद्देश्य से इस प्रकार की प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है. इससे लोगों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता मिलेगी और वे उनका लाभ उठा सकेंगे.

योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर

मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे. इसी उद्देश्य से जिला स्तर तक योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, सुविधाओं और लाभकारी कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि पात्र लोग इन योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त कर सकें.

कस्टम हायरिंग सेंटर का भी किया शुभारंभ

झुंझुनूं दौरे के दौरान मंत्री ने राजीविका की ओर से स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर का भी शुभारंभ किया. यह केंद्र महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संचालित किया जाएगा.

इस पहल के तहत महिला समूह किसानों को कृषि उपकरण और अन्य आवश्यक संसाधन किराए पर उपलब्ध करवाएंगे. इससे किसानों को महंगे कृषि यंत्र खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी और वे कम लागत में आधुनिक कृषि सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे.

किसानों और महिला समूहों को मिलेगा लाभ

कस्टम हायरिंग सेंटर के संचालन से एक ओर किसानों को खेती से जुड़ी सुविधाएं सुलभ होंगी, वहीं दूसरी ओर महिला समूहों को रोजगार और आय के नए अवसर प्राप्त होंगे. सरकार का मानना है कि यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ-साथ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.