/जय श्री श्याम के जयकारों से गूंजा झुंझुनूं, 501 ध्वजों के साथ निकली भव्य निशान यात्रा

Jhunjhunu News: झुंझुनूं शहर के खेतानों का मोहल्ला स्थित श्री श्याम मंदिर धाम में चौथे पाटोत्सव के अवसर पर तीन दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ शुरू हो गए. पहले दिन आयोजित विशाल निशान पदयात्रा में श्याम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था. शहर के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरा वातावरण “जय श्री श्याम” के जयकारों से भक्तिमय हो उठा.

501 ध्वजों के साथ निकली भव्य पदयात्रा

पाटोत्सव के पहले दिन 501 ध्वजों की विशाल पदयात्रा निकाली गई. पदयात्रा की शुरुआत अग्रसेन भवन से हुई, जहां सूरजगढ़ निशान के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने केसरिया निशान लेकर यात्रा प्रारंभ की. इस दौरान श्याम बाबा की आकर्षक झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही.

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बैंड-बाजा, ढोल-नगाड़े, डीजे और भजनों की धुन पर श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ झूमते नजर आए. यात्रा कारूंडिया रोड, शाहों का कुआं, गांधी चौक, नेहरू बाजार, छावनी बाजार, राणी सती रोड और चूणा चौक सहित शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली. करीब दो घंटे तक चली इस पदयात्रा के दौरान पूरा शहर भक्तिमय माहौल में रंगा नजर आया.

जगह-जगह हुआ पुष्पवर्षा से स्वागत

पदयात्रा के दौरान शहर के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं और सामाजिक संगठनों ने पुष्पवर्षा कर पदयात्रियों का स्वागत किया. कई जगहों पर शीतल पेय और जल सेवा की भी व्यवस्था की गई थी. श्रद्धालु हाथों में निशान लेकर बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे.

मंदिर परिसर पहुंचने पर भक्तों ने विधि-विधान के साथ बाबा श्याम को निशान अर्पित किए. सूरजगढ़ से लाया गया विशेष सफेद ध्वज भी मंदिर के शिखर पर धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ फहराया गया. यह ध्वज पूरे वर्ष मंदिर के शिखर पर स्थापित रहेगा और श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक बना रहेगा.

दूसरे दिन होगा विशेष फूलों का श्रृंगार

पाटोत्सव के दूसरे दिन बाबा श्याम का विशेष फूलों से आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा. मंदिर को रंग-बिरंगी सजावट और फूलों से भव्य रूप दिया जाएगा. दिनभर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पहुंचने की संभावना है. शाम को खाटू के महंत Mohan Das Maharaj के सानिध्य में भव्य भजन संध्या आयोजित होगी. इसमें स्थानीय कलाकार बाबा श्याम के भजनों की प्रस्तुति देंगे और भक्त पूरी रात भक्ति रस में डूबे रहेंगे.

अंतिम दिन होगा सामूहिक सुंदरकांड पाठ

तीन दिवसीय पाटोत्सव के अंतिम दिन मंदिर परिसर में 108 जोड़ों द्वारा सामूहिक संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा. इसके बाद भजन संध्या में विभिन्न कलाकार बाबा श्याम की महिमा से जुड़े भजनों की प्रस्तुति देंगे. मंदिर समिति के अनुसार पाटोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है और बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं.