राजस्थान का अनोखा मंदिर, जहां मंगलवार-शनिवार को लगती है श्रद्धालुओं की भीड़

Bande Ke Balaji Jhunjhunu: झुंझुनू जिला मुख्यालय पर स्थित बंदे के बालाजी मंदिर भारत के सबसे लोकप्रिय और आधुनिक हनुमान मंदिरों में से एक है. यह मंदिर अपनी चमत्कारी शक्तियों और मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रसिद्ध है, और यहां मंगलवार तथा शनिवार को विशेष दर्शन होते हैं.

मंदिर का नाम और अनोखी प्रतिमा

मंदिर का नाम "बंदे का बालाजी" रखे जाने के पीछे यहां स्थित एक बहुत पुराना पानी का बांध कारण था. इसी बांध के नाम पर इस बालाजी का नाम पड़ा. इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता भगवान हनुमान की प्रतिमा है. अन्य हनुमान मूर्तियों के विपरीत, यहां बालाजी को एक गोलाकार मुख के साथ दिखाया गया है, जो इसे दुनिया भर में सबसे अनोखी मूर्तियों में से एक बनाता है. मंदिर का निर्माण आधुनिक शैली में किया गया है, जिसके आस-पास शिखर और पर्वत शिखाएं इसकी भव्यता को बढ़ाते हैं.

देश-विदेश से आते हैं श्रद्धालु

यह मंदिर सिर्फ झुंझुनू या राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी प्रसिद्धि देश-विदेश तक फैली हुई है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सूरत और अन्य जगहों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं. झुंझुनू के वे लोग जो अब विदेशों में बस गए हैं, वे भी विशेष रूप से मेले के अवसर पर इस मंदिर के दर्शन करने के लिए अपनी जड़ों से जुड़ने आते हैं.

इस मंदिर में बालाजी का अनोखा रूप भक्तों को एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है.



