नवलगढ़ में PNB बैंक के गोल्ड स्कैम का बड़ा खुलासा, बैंक मैनेजर समेत दो गिरफ्तार

Jhunjhunu Gold Scam: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ कस्बे में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में हुए बहुचर्चित गोल्ड स्कैम का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. जिला पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने प्रेस वार्ता में बताया कि तत्कालीन बैंक मैनेजर अमित जांगिड़ और बैंकिंग कॉरस्पॉडेंट संतोष सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

आरोप है कि दोनों ने और भी कई बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर ग्राहकों के असली सोने के गहनों को बदलकर नकली गहने रख दिए और करीब साढ़े छह करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला किया.

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी मैनेजर फरारी के दौरान वृंदावन चला गया था और आत्महत्या का नाटक रचने की भी तैयारी कर रहा था, उसने अपने नाम पर करीब चार करोड़ रुपये का बीमा भी करवा रखा था.

इतना ही नहीं, बैंक में डकैती की झूठी घटना करवाकर अपराध छिपाने की साजिश भी रची गई थी. घोटाले की रकम से कई प्रॉपर्टी खरीदने के सबूत भी मिले हैं. पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है और मामले में और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है.



डीडवाना क्षेत्र में हरे पेड़ों के अवैध परिवहन के खिलाफ वन विभाग ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. वन विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध खेजड़ी की लकड़ी से भरी तीन पिकअप गाड़ियों को जब्त किया है. यह कार्रवाई राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत की गई है.

​क्षेत्रीय वन अधिकारी ममता राव ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग को लंबे समय से अवैध परिवहन की सूचनाएं मिल रही थीं. उप वन संरक्षक विजयशंकर पाण्डेय एवं सहायक वन संरक्षक आकांक्षा गोठवाल के निर्देशानुसार रेंज डीडवाना की टीम ने विशेष अभियान चलाया.

डीडवाना-धनपुरा सीकर रोड पर ग्राम धनपुरा के पास नाकाबंदी की गई. इस दौरान टीम ने तीन पिकअप गाड़ियों को रोका, जिनमें अवैध रूप से काटी गई खेजड़ी की लकड़ियां भरी हुई थीं. जांच के दौरान चालक लकड़ी के परिवहन से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके. वन विभाग ने तुरंत कार्यवाही करते हुए तीनों वाहनों को लकड़ी समेत जब्त कर लिया.

