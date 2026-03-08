Zee Rajasthan
झुंझुनूं में पूर्व सैनिक के अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों का हमला, 40 लोग घायल

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले में मलसीसर कस्बे के पूर्व सैनिक हवलदार डूंगरमल योगी की शनिवार को सड़क हादसे में मौत हो गई. जिनका अंतिम संस्कार करते समय मलसीसर श्मशान भूमि में किया गया.

Published:Mar 08, 2026, 11:00 PM IST | Updated:Mar 08, 2026, 11:00 PM IST

झुंझुनूं में पूर्व सैनिक के अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों का हमला, 40 लोग घायल

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में मलसीसर कस्बे के पूर्व सैनिक हवलदार डूंगरमल योगी की शनिवार को सड़क हादसे में मौत हो गई. जिनका अंतिम संस्कार करते समय मलसीसर श्मशान भूमि में किया गया. अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया. जिससे श्मशान घाट पर लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए.

जानकारी के अनुसार, मलसीसर के डूंगरमल योगी पुत्र गुलाबनाथ योगी के निधन के बाद परिजन और ग्रामीण शव को अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट ले गए थे. वहां अंतिम संस्कार की तैयारियां चल ही रही थीं. अग्नि जलाते ही अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया.

इस घटना में करीब 35 से 40 लोगों को मधुमक्खियों ने डंक मार दिया. जिनमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. फोन कर एंबुलेंस को सूचना दी तथा घायलों को तुरन्त उप जिला अस्पताल में पहुंचाया गया. जहां उनका उपचार किया गया.

श्मशान घाट पर करीब 2 घंटे तक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया रुकी रही. बाद में उप जिला अस्पताल से परिजनों ने पीपीई किट पहनकर सावधानी के साथ शव का अंतिम संस्कार किया गया.

