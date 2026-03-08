झुंझुनूं में पूर्व सैनिक के अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों का हमला, 40 लोग घायल

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में मलसीसर कस्बे के पूर्व सैनिक हवलदार डूंगरमल योगी की शनिवार को सड़क हादसे में मौत हो गई. जिनका अंतिम संस्कार करते समय मलसीसर श्मशान भूमि में किया गया. अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया. जिससे श्मशान घाट पर लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए.

जानकारी के अनुसार, मलसीसर के डूंगरमल योगी पुत्र गुलाबनाथ योगी के निधन के बाद परिजन और ग्रामीण शव को अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट ले गए थे. वहां अंतिम संस्कार की तैयारियां चल ही रही थीं. अग्नि जलाते ही अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया.

इस घटना में करीब 35 से 40 लोगों को मधुमक्खियों ने डंक मार दिया. जिनमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. फोन कर एंबुलेंस को सूचना दी तथा घायलों को तुरन्त उप जिला अस्पताल में पहुंचाया गया. जहां उनका उपचार किया गया.

श्मशान घाट पर करीब 2 घंटे तक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया रुकी रही. बाद में उप जिला अस्पताल से परिजनों ने पीपीई किट पहनकर सावधानी के साथ शव का अंतिम संस्कार किया गया.

अजमेर के बोराड़ा थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के उत्पादन, भंडारण और तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 2210 अफीम के पौधे बरामद किए हैं. थाना प्रभारी प्रशिक्षु आरपीएस सत्य प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर रिंगनोट गांव में कृष्ण गोपाल लाल जाट के बाड़े पर दबिश दी. तलाशी के दौरान आरोपी द्वारा दो अलग-अलग स्थानों पर अफीम की फसल की बुवाई कर रखी थी, जिसे घास-फूस से ढककर छिपाने का प्रयास किया गया था.

पुलिस कार्रवाई में एक स्थान से लगभग 850 पौधे तथा दूसरे स्थान से 1360 पौधे अफीम के बरामद किए गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया. पुलिस ने आरोपी कृष्ण गोपाल लाल जाट को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है तथा मामले की गहन जांच जारी है.