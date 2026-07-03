/भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन, टूटने से बची मंडावा की ऐतिहासिक सौंथलिया हवेली

Bhajan Lal Government: शेखावाटी की ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने की दिशा में झुंझुनूं जिला प्रशासन ने बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. झुंझुनूं जिले के मंडावा की ऐतिहासिक सौंथलिया हवेली को तोड़े जाने की आशंका के बीच जिला कलेक्टर डॉ. अरूण गर्ग ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए हवेली में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या मूल स्वरूप में परिवर्तन पर रोक लगा दी है. इतना ही नहीं, नगर पालिका मंडावा को हवेली पर 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी स्थिति में विरासत भवन को नुकसान न पहुंचे.

मामले की शुरुआत उस समय हुई, जब इंटेक झुंझुनूं चैप्टर के संयोजक रघुवेंद्र सिंह डूंडलोद व सह संयोजक अतुल खन्ना ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर बताया कि मंडावा के ऐतिहासिक सौंथलिया गेट के पास स्थित सौंथलिया हवेली को एक-दो दिन में ध्वस्त किए जाने की तैयारी है. पत्र में उल्लेख किया गया कि यह मंडावा की सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत विरासत हवेलियों में से एक है तथा शेखावाटी की उन 662 ऐतिहासिक हवेलियों की सूची में भी शामिल है, जिनके संरक्षण को लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रतिबद्धता जताई थी. सह संयोजक अतुल खन्ना ने बताया कि शिकायत मिलते ही जिला कलेक्टर डॉ. अरूण गर्ग ने उसी समय सख्त आदेश जारी कर दिए.

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उन्होंने हवेली के मालिकों को नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया कि उन्हें केवल हवेली के विक्रय और पंजीयन की अनुमति दी गई थी, मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या तोड़फोड़ की अनुमति नहीं है. आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि हवेली के स्वरूप से छेड़छाड़ की गई तो अनुमति निरस्त कर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी. जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं उप पंजीयक को हवेली का निरीक्षण कर मालिकों को तोड़फोड़ नहीं करने के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए हैं.

वहीं नगरपालिका मंडावा को 24 घंटे निगरानी रखने और किसी भी प्रकार के निर्माण, परिवर्तन या ध्वस्तीकरण को रोकने के आदेश दिए गए हैं. साथ ही मंडावा थाना पुलिस को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है. उल्लेखनीय है कि गत दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण का भरोसा दिलाया था.

जिला कलेक्टर का यह आदेश उसी प्रतिबद्धता को धरातल पर लागू करने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक कदम माना जा रहा है. विरासत संरक्षण के क्षेत्र में इसे झुंझुनूं जिले की महत्वपूर्ण कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है, जिससे शेखावाटी की धरोहरों को संरक्षित करने के प्रयासों को नई मजबूती मिलेगी.

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