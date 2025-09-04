झुंझुनूं के खेतड़ी में स्लीपर बस से टकराई बाइक, हादसे में मामा-भांजी की हुई मौत

Jhunjhunu News: खेतड़ी थाना क्षेत्र के कोलिहान नगर में गुरुवार सुबह एक स्लीपर बस और बाइक की टक्कर हो गई. इस दौरान हादसे में बाइक सवार मामा - भांजी की मौत हो गई. थानाधिकारी कैलाश चंद ने बताया कि देवनगर बाडलवास निवासी मुनेश पुत्री मुलचंद अपने मामा रूपसराय नांगल चौधरी निवासी संजू पुत्र बंसीलाल के साथ खेतड़ी आ रही थी. इस दौरान जब वह कोलिहान नगर बस स्टैंड पर पंहुचे तो सामने से आ रही स्लीपर बस से बाइक की भिड़ंत हो गई.

इस दौरान बाइक सवार दोनों घायल हो गए. इस दौरान हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तथा राजकीय उप जिला अस्पताल से एंबुलेंस को सूचना दी गई. इस दौरान हादसे की सूचना पर 108 एंबुलेंस के पायलट अजीत सिंह निर्वाण व ईएमटी संदीप कुमार मौके पर पहुंचे तथा घायलों को राजकीय उप जिला अस्पताल में पहुंचाया. इस दौरान डॉक्टरों ने संजू को मृत घोषित कर दिया, जबकि हादसे में घायल मुनेश की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद रैफर कर दिया. इस दौरान नीमकाथाना जाते समय रास्ते में युवती की भी मौत हो गई.

हादसे की सूचना पर थानाधिकारी कैलाश चंद मय जाब्ते के मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का मौका मुआयना कर आवश्यक जानकारी जुटाई. हादसे की सूचना पर मृतकों के परिजन भी मौके पर पहुंचे. परिजनों ने बताया कि मृतका मुनेश खेतड़ी के स्वामी विवेकानंद गर्वनमेंट कालेज में पेपर देने के लिए अपने मामा के साथ आ रही थी, कोलिहान नगर के पास हादसे का शिकार हो गए. स्लीपर बस जोधपुर से सिंघाना आ रही थी.

पुलिस ने बस को जब्त कर थाने में खड़ा करवाया गया है. थानाधिकारी ने बताया कि दोनों मृतकों का परिजनों की मौजूदगी में राजकीय उप जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. परिजनों की ओर से दी जाने वाली रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

