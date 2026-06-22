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झुंझुनूं में जमीनी विवाद बना खूनी संघर्ष, लाठी-कुल्हाड़ी से हमला, 7 घायल, दो की हालत गंभीर

Jhunjhunu News: झुंझुनूं के खेतड़ी क्षेत्र के रामकुमारपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो चचेरे भाइयों के पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया. लाठी और कुल्हाड़ी से हुए हमले में 7 लोग घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 22, 2026, 09:48 AM|Updated: Jun 22, 2026, 09:48 AM
झुंझुनूं में जमीनी विवाद बना खूनी संघर्ष, लाठी-कुल्हाड़ी से हमला, 7 घायल, दो की हालत गंभीर
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu Land Dispute: झुंझुनूं जिले के खेतड़ी थाना क्षेत्र में रविवार देर रात जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. रामकुमारपुरा ग्राम पंचायत की काजर वाला ढाणी में एक ही परिवार के दो चचेरे भाइयों के पक्ष आमने-सामने आ गए. लंबे समय से चल रहे भूमि विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई. घटना के दौरान लाठियां और कुल्हाड़ियां चलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.


दोनों पक्षों के 7 लोग घायल

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर हमला कर दिया. संघर्ष में कुल सात लोग घायल हो गए. एक पक्ष के 63 वर्षीय नागरमल, 25 वर्षीय दिलीप और 34 वर्षीय राजू को गंभीर चोटें आईं. वहीं दूसरे पक्ष की 80 वर्षीय नाराणी देवी, 30 वर्षीय श्योकरण, 25 वर्षीय विजेश और 30 वर्षीय कमलेश भी घायल हो गए. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोगों ने तुरंत पुलिस तथा एंबुलेंस को सूचना दी.


दो घायलों की हालत गंभीर

घटना की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को खेतड़ी के राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद नागरमल की गंभीर स्थिति को देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया. वहीं दिलीप की हालत भी चिंताजनक होने पर उसे नीमकाथाना रेफर किया गया. अन्य घायलों का उपचार खेतड़ी अस्पताल में जारी है.


पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाली स्थिति

सूचना मिलने पर खेतड़ी थाना पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया. पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर दोनों पक्षों के लोगों से जानकारी जुटाई. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस सतर्क बनी हुई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.


रिपोर्ट का इंतजार, जांच जारी

खेतड़ी थाना प्रभारी मोहनलाल गुर्जर ने बताया कि झगड़े की सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया था. फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से कोई औपचारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है. पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. साथ ही घटना के पीछे की वजहों और विवाद की वास्तविक स्थिति की भी जांच की जा रही है.


गांव में चर्चा का विषय बनी घटना

एक ही परिवार के लोगों के बीच हुए इस खूनी संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते विवाद का समाधान निकाल लिया जाता तो इतनी बड़ी घटना टाली जा सकती थी. फिलहाल पुलिस की निगरानी में स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन गांव में इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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