/झुंझुनूं में जमीनी विवाद बना खूनी संघर्ष, लाठी-कुल्हाड़ी से हमला, 7 घायल, दो की हालत गंभीर

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Jhunjhunu Land Dispute: झुंझुनूं जिले के खेतड़ी थाना क्षेत्र में रविवार देर रात जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. रामकुमारपुरा ग्राम पंचायत की काजर वाला ढाणी में एक ही परिवार के दो चचेरे भाइयों के पक्ष आमने-सामने आ गए. लंबे समय से चल रहे भूमि विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई. घटना के दौरान लाठियां और कुल्हाड़ियां चलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.
दोनों पक्षों के 7 लोग घायल
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर हमला कर दिया. संघर्ष में कुल सात लोग घायल हो गए. एक पक्ष के 63 वर्षीय नागरमल, 25 वर्षीय दिलीप और 34 वर्षीय राजू को गंभीर चोटें आईं. वहीं दूसरे पक्ष की 80 वर्षीय नाराणी देवी, 30 वर्षीय श्योकरण, 25 वर्षीय विजेश और 30 वर्षीय कमलेश भी घायल हो गए. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोगों ने तुरंत पुलिस तथा एंबुलेंस को सूचना दी.
दो घायलों की हालत गंभीर
घटना की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को खेतड़ी के राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद नागरमल की गंभीर स्थिति को देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया. वहीं दिलीप की हालत भी चिंताजनक होने पर उसे नीमकाथाना रेफर किया गया. अन्य घायलों का उपचार खेतड़ी अस्पताल में जारी है.
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाली स्थिति
सूचना मिलने पर खेतड़ी थाना पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया. पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर दोनों पक्षों के लोगों से जानकारी जुटाई. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस सतर्क बनी हुई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.
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रिपोर्ट का इंतजार, जांच जारी
खेतड़ी थाना प्रभारी मोहनलाल गुर्जर ने बताया कि झगड़े की सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया था. फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से कोई औपचारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है. पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. साथ ही घटना के पीछे की वजहों और विवाद की वास्तविक स्थिति की भी जांच की जा रही है.
गांव में चर्चा का विषय बनी घटना
एक ही परिवार के लोगों के बीच हुए इस खूनी संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते विवाद का समाधान निकाल लिया जाता तो इतनी बड़ी घटना टाली जा सकती थी. फिलहाल पुलिस की निगरानी में स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन गांव में इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है.
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