नवलगढ़ में बॉलीवुड फिल्म ‘घूंघट’ की शूटिंग, पुलिस वर्दी में दिखीं तापसी पन्नू

Jhunjhunu News: राजस्थान का झुंझुनूं जिले में शेखावाटी अंचल के ऐतिहासिक शहर नवलगढ़ में इन दिनों बॉलीवुड फिल्म ‘घूंघट’ की शूटिंग चल रही है. शहर के प्रतिष्ठित जयपुरिया स्कूल परिसर में चल रही इस शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू पुलिस की वर्दी में नजर आईं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और प्रशंसक मौके पर पहुंच गए.

फिल्म की शूटिंग को लेकर नवलगढ़ में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. शूटिंग स्थल के आसपास लोगों की भीड़ जुटती रही, वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सूत्रों के अनुसार, 11 जनवरी को फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के भी नवलगढ़ पहुंचने की संभावना है, जिससे शहर में फिल्मी माहौल और भी ज्यादा रौनक भरा हो सकता है.

यदि सोनाक्षी सिन्हा का आगमन होता है, तो यह नवलगढ़ के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहेगा. उल्लेखनीय है कि नवलगढ़ अपनी भव्य हवेलियों, ऐतिहासिक धरोहरों और खूबसूरत लोकेशनों के कारण पहले भी कई फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग का गवाह बन चुका है. एक बार फिर फिल्म ‘घूंघट’ की शूटिंग से नवलगढ़ सुर्खियों में है और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है.

झुंझुनूं लोकसभा क्षेत्र से प्रसिद्ध समाजसेवी एवं युवा भाजपा नेता डॉ. मधुसूदन मालानी ने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से शिष्टाचार भेंट की. इस अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र से जुड़े विभिन्न समसामयिक मुद्दों, संगठनात्मक गतिविधियों और विकासात्मक आवश्यकताओं पर विस्तृत चर्चा हुई.

मुलाकात के दौरान डॉ. मालानी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को अपनी लिखी पुस्तक भेंट की, जिसे उन्होंने क्षेत्रीय सामाजिक सरोकारों और विकास दृष्टि का दस्तावेज बताया. डॉ. मालानी ने झुंझुनूं लोकसभा क्षेत्र में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों- सड़क, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित पहलों की जानकारी भी साझा की.

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने शेखावाटी में हो रहे कार्यों की सराहना करते हुए संगठन को और मजबूत करने तथा जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही.