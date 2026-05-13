/कौन है वो पूर्व मंत्री जिसे पुलिस ने किया डिटेन, 200 लोगों को हिरासत में लेने से मचा हड़कंप

Nawalgarh Bulldozer Action: झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ उपखंड के परसरामपुरा गांव में खेल स्टेडियम अतिक्रमण मामले को लेकर प्रशासन ने बुधवार अल सुबह बड़ी कार्रवाई की. हाईकोर्ट के आदेश की पालना में भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया. कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों और समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की. विरोध के बीच पूर्व मंत्री डॉ. राजकुमार शर्मा, उनके भाई डॉ. राजपाल शर्मा सहित कई समर्थकों को हिरासत में लिया गया.



प्रशासन के अनुसार अब तक करीब 200 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है. प्रशासन ने तय रणनीति के तहत सुबह-सुबह कार्रवाई शुरू की. नदी के बहाव क्षेत्र में बनी स्टेडियम की चारदीवारी को हटाने के लिए जेसीबी मशीनें मौके पर पहुंचीं. इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे.|

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कार्रवाई का विरोध कर रहे पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ गिरफ्तारी दी. इसके बाद उनके भाई डॉ. राजपाल शर्मा ने भी गिरफ्तारी दी. दोनों बेटों की गिरफ्तारी के बाद डॉ. शर्मा के पिता एवं रिटायर्ड शिक्षक रामनिवास शास्त्री भी मौके पर पहुंचे और गिरफ्तारी देने की जिद करने लगे. बुजूर्ग होने के कारण एएसपी देवेंद्र राजावत ने उन्हें समझाने का प्रयास किया.



लेकिन वे नहीं माने. इसके बाद पुलिस ने उन्हें एंबुलेंस में बैठाकर हिरासत में लिया. डॉ. शर्मा और उनके समर्थक मंगलवार शाम से ही स्टेडियम के बाहर धरने पर बैठे हुए थे और कार्रवाई का विरोध कर रहे थे. ग्रामीणों और समर्थकों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई रोकने की मांग की. उनका कहना था कि यह स्टेडियम युवाओं के भविष्य के लिए बनाया गया था और इसे बचाया जाना चाहिए.

कौन है पूर्व मंत्री?

डॉ. राजकुमार शर्मा राजस्थान के प्रमुख कांग्रेस नेताओं में से एक हैं. वे झुंझुनूं जिले की नवलगढ़ विधानसभा सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं. उन्होंने राजस्थान सरकार में चिकित्सा राज्य मंत्री तथा मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं.2013 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो डॉ. राजकुमार शर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा. उस समय तत्कालीन दिग्गज नेता शीशराम ओला के विरोध के बावजूद उन्होंने नवलगढ़ से भारी मतों से जीत हासिल की. 2009 से 2013 तक अशोक गहलोत सरकार में वे राज्य मंत्री रहे. 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के विक्रम सिंह जाखल से हार गए. इस हार में उन्हें सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा.



वहीं प्रशासन का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में नदी के बहाव क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को हटाना आवश्यक है. एएसपी देवेंद्र राजावत ने बताया कि कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 400 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया.

उन्होंने बताया कि अब तक करीब 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है. जिनमें स्वयं गिरफ्तारी देने वाले और विरोध करने वाले दोनों शामिल हैं. एडीएम डॉ. अजय आर्य ने बताया कि कोर्ट के निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और पूरा अभियान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है. फिलहाल मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

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