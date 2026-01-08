झुंझुनूं के सुल्ताना इलाके के साथ-साथ जयपुर-अजमेर और चूरू में भी गरजा बुलडोजर, राजस्थान में भी योगी मॉडल का दबदबा

Bulldozer Action in Sultana: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में सुलताना में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है. झुंझुनूं जिले के करीब 10 थानों की पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है. राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर ये कार्रवाई हो रही है. करीब 100 के आसपास अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं. कच्चे-पक्के सभी प्रकार के अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए जाएंगे. प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर भारी संख्या में भीड़ मौजूद है.

वहीं चूरू में सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर जनहित संघर्ष मोर्चा द्वारा लगातार पिछले चार सालों से धरना दिया जा रहा था. धरनास्थल पर बनी हुई गुमटी पर आज प्रशासन द्वारा बुलडोजर चालक उठा दिया गया. एडवोकेट राजेंद्र सोनी की शिकायत पर प्रशासन ने एसडीएम कार्य के बाहर बने धरनास्थल की बनी गुमटी को सुबह-सुबह बुलडोजर की सहायता से तोड़कर मलबा वहां से उठा दिया.

इस दौरान तहसीलदार गिरधारी लाल, बेगाराम मीणा, आयुक्त विक्रम जोरवाल भी मौजूद रहे. दूसरी ओर इस कार्रवाई पर जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट रामकुमार मेघवाल ने कहा है कि प्रशासन ने दमनात्मक कार्रवाई की है और जनभावनाओं के मद्देनजर जिले को लेकर आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि बलात्कार के आरोपी की शिकायत को जिस प्रकार से सरकार ने सीरियसली लिया है, उससे जाहिर है कि सरकार किस प्रकार के लोगों को गंभीरता से ले रही है.

जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) द्वारा अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 की अवधि में चलाए गए विशेष अभियान के तहत शहर के विभिन्न ज़ोन में फैली 73 बीघा 392 वर्गमीटर से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है.

JDA की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, ज़ोन-1 से ज़ोन-24 तक अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई. इसमें ज़ोन-4, ज़ोन-5, ज़ोन-9, ज़ोन-10, ज़ोन-11, ज़ोन-12 और ज़ोन-13 जैसे संवेदनशील इलाकों में बड़े स्तर पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे पाए गए.

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि ज़ोन-13 में सबसे अधिक 13 बीघा से ज्यादा भूमि है, जबकि ज़ोन-10 में 6 बीघा से अधिक भूमि है. ज़ोन-9 में 7 बीघा से अधिक भूमि पर अवैध कॉलोनी और कब्जा किया गया था. इसके अलावा पीआरएन (नॉर्थ व साउथ) क्षेत्रों में भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की पुष्टि हुई, जिसपर JDA ने सख्त कार्रवाई की.

JDA अधिकारियों का कहना है कि अवैध कॉलोनाइज़र और भू-माफियाओं के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और सरकारी भूमि पर किसी भी तरह के कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जयपुर शहर में अवैध कॉलोनियों पर यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.

वहीं अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से आज श्रीनगर रोड पर रोजगार के लिए आवंटित की गई गुमटियों पर कार्रवाई की गई. लीज समाप्त होने पर एडीए प्रशासन ने करीब 40 से ज्यादा गुमटियों को जेसीबी के जरिए ध्वस्त कर दिया.

एडीए ने करीब 1 महीने पहले ही संचालकों को नोटिस जारी कर गुमटियां खाली करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया. कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण के उपायुक्त अनिल चौधरी के साथ अन्य अधिकारी और पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा.

एडीए उपयुक्त अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि श्रीनगर रोड पर लघु लीज के लिए एडीए के द्वारा गुमटियां आवंटित की गई थी, जिसकी लीज समाप्त हो चुकी है. एडीए की कार्यकारिणी समिति में इसके लीज नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया जा चुका है.

उपायुक्त ने बताया कि करीब 1 महीने पहले ही गुमटियों को हटाने की जानकारी संचालकों को नोटिस दी जा चुके थे. सभी से खाली करने के आदेश भी दिए गए थे. करीब 40 से ज्यादा गुमटियां है. जिन्हें आज जेसीबी के जरिए ध्वस्त किया गया है.