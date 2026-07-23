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झुंझुनूं में कार को टक्कर के बाद बवाल, चालक और परिजनों से मारपीट का आरोप

Jhunjhunu News: झुंझुनूं शहर में गुढ़ा मोड़ से पीरू सिंह सर्किल मार्ग पर दो कारों की टक्कर के बाद विवाद हो गया. पीड़ित पक्ष ने दूसरी कार सवारों पर गाड़ी में तोड़फोड़ और चालक व उसके परिजनों के साथ मारपीट का आरोप लगाया है. सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 23, 2026, 01:57 PM|Updated: Jul 23, 2026, 01:57 PM
झुंझुनूं में कार को टक्कर के बाद बवाल, चालक और परिजनों से मारपीट का आरोप
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान के झुंझुनूं शहर में गुढ़ा मोड़ से पीरू सिंह सर्किल जाने वाले मार्ग पर दो कार सवारों के बीच विवाद का मामला सामने आया है. शुरुआती जानकारी के अनुसार एक कार ने पीछे से दूसरी कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मामला मारपीट तथा तोड़फोड़ तक पहुंच गया. घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.


टक्कर के बाद कार रोकते ही बढ़ा विवाद

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पीड़ित पक्ष का आरोप है कि वे अपनी कार से धीमी गति से जा रहे थे और सभी यातायात नियमों का पालन कर रहे थे. इसी दौरान पीछे से आई एक स्विफ्ट डिजायर कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद उन्होंने अपनी कार सड़क किनारे रोक दी. आरोप है कि दूसरी कार में सवार लोग भी वहां रुक गए और गाली-गलौज शुरू कर दी. इसके बाद उन्होंने कार में तोड़फोड़ की और चालक के साथ-साथ उसके परिजनों के साथ भी मारपीट की.


पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों से ली जानकारी

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और दोनों पक्षों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस सभी तथ्यों को एकत्र कर रही है ताकि घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके.


सीसीटीवी फुटेज भी खंगालेगी पुलिस

कोतवाली थाना पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जाएगी, ताकि विवाद की पूरी तस्वीर सामने आ सके. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि टक्कर के बाद विवाद किस कारण बढ़ा और मारपीट तथा तोड़फोड़ की घटना कैसे हुई.


जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यदि सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों में किसी पक्ष की गलती सामने आती है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है और मामले की निष्पक्ष पड़ताल जारी है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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