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10 के नोटों की गड्डियों का झांसा देकर करोड़ों की ठगी! झुंझुनूं में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर

झुंझुनूं में 10 रुपए के नए नोटों की गड्डियां सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक कथित गिरोह का मामला सामने आया है. आरोप है कि ठगों ने लोगों को बाजार से अधिक कीमत पर नोटों की बिक्री का लालच देकर अपने जाल में फंसाया और बड़ी रकम ऐंठ ली.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 06, 2026, 10:35 AM|Updated: Jun 06, 2026, 10:35 AM
10 के नोटों की गड्डियों का झांसा देकर करोड़ों की ठगी! झुंझुनूं में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर
Image Credit: Jhunjhunu scam

Jhunjhunu scam: झुंझुनूं से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है. झुंझुनूं शहर में 10 रुपए के नए नोटों की गड्डियां सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक कथित गिरोह का मामला सामने आया है. हैरानी की बात यह है कि एक ओर बाजार में फटे पुराने भी 10 रुपए के नोट आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं. वहीं दूसरी ओर नए—नए पैक्ड 10—10 के नोटों की गड्डियों के नाम पर अवैध कारोबार और करोड़ों रुपए की ठगी के आरोप सामने आए हैं.

झुंझुनूं कोतवाली थाना पुलिस ने वार्ड-33 खोरा मोहल्ला निवासी सर्राफा कारोबारी मुस्तफा पुत्र हाजी अब्दुल सत्तार की रिपोर्ट पर पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. कोतवाली थाने में खोरा मोहल्ला निवासी सर्राफा कारोबारी मुस्तफा लोहार ने मामला दर्ज करवाया है. जिसमें उसने बताया है कि उसकी रोड नंबर-3 पर सोने-चांदी की दुकान है. उसकी पहचान इस्लाम नगर बाकरा रोड निवासी इब्राहिम पुत्र अब्दुल सलीम से थी.

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इब्राहिम ने उसे बताया कि वह रोडवेज बस स्टैंड के सामने संगम होटल के नीचे किराना दुकान संचालित करने वाले राघव भीमसरिया से 10 रुपए के नए नोटों की गड्डी 1050 रुपए में खरीदकर 1100 रुपए में बेचता है. दिसंबर 2025 में इब्राहिम, उसके पिता अब्दुल सलीम, अदरीश उर्फ मिंडा, मकबूल मणियार और राघव भीमसरिया ने उसे इस कारोबार में शामिल कर लिया.

रिपोर्ट के अनुसार शुरुआत में आरोपियों ने पांच लाख रुपए लेकर पांच लाख रुपए मूल्य की नोटों की गड्डियां उपलब्ध करवाईं. जिससे मुस्तफा का भरोसा जीत लिया गया. इसके बाद 27 दिसंबर 2025 को आरोपियों ने राघव को भुगतान करने का हवाला देते हुए 21 लाख रुपए एडवांस ले लिए और पांच से सात दिन में रकम या नोटों की गड्डियां लौटाने का वादा किया. लेकिन बाद में आरोपियों ने रकम लौटाने से इनकार कर दिया. पीड़ित का आरोप है कि जब वह तकादा करने पहुंचा तो आरोपियों ने साफ कहा कि लोगों को नोटों की गड्डी देने का झांसा देकर रुपए हड़पना ही उनका काम है. साथ ही धमकी भी दी गई.

रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि गिरोह के कुछ सदस्य रुपए लेकर विदेश भागने की फिराक में हैं. मामले में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है. पीड़ित के अनुसार इसी गिरोह ने कई अन्य लोगों को भी इसी तरह झांसा देकर बड़ी रकम हड़पी है. आरोप है कि शाहरुख से 64.32 लाख, महमूद काजी से 33 लाख, अनवर मणियार से 18.50 लाख, समीर से 15 लाख, खादिम से 15 लाख, साजिद से 14.50 लाख और सोनू खान से 12 लाख रुपए लिए गए.

इन सभी मामलों को जोड़कर देखें तो गिरोह पर अब तक करीब 1 करोड़ 93 लाख 32 हजार रुपए की ठगी के आरोप सामने आए हैं. हालांकि पुलिस जांच के बाद ही वास्तविक राशि और तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी. मामले से जुड़ा एक वीडियो भी चर्चा में है, जिसमें प्लास्टिक के कट्टे में 10-10 रुपए के नए नोटों की पैक्ड गड्डियां दिखाई दे रही हैं.

तो वहीं एक अन्य वीडियो में आरोपी 500—500 की गड्डियों को मशीन से गिन रहे है. वीडियो की सत्यता और उसमें दिख रही सामग्री की पुष्टि पुलिस जांच का विषय है. लेकिन वीडियो ने पूरे मामले को और अधिक चर्चित बना दिया है. फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस ने इब्राहिम, अब्दुल सलीम, मकबूल मणियार, अदरीश उर्फ मिंडा और राघव भीमसरिया के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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