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ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में सड़क पर उतरे केमिस्ट! 1000 मेडिकल स्टोर बंद से आमजन परेशान

Jhunjhunu Chemists Strike: झुंझुनूं जिले में बुधवार को दवा विक्रेताओं द्वारा आयोजित एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का पूरे जिले में व्यापक असर देखने को मिला. ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) के आह्वान पर जिलेभर के लगभग 1000 मेडिकल स्टोर पूरी तरह बंद रहे. 

Edited byAnsh RajReported bySandeep Kedia
Published: May 20, 2026, 10:41 AM|Updated: May 20, 2026, 10:41 AM
ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में सड़क पर उतरे केमिस्ट! 1000 मेडिकल स्टोर बंद से आमजन परेशान
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले में बुधवार को दवा विक्रेताओं की एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का पूरे जिले में व्यापक असर देखने को मिला. ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) के आह्वान पर जिलेभर के लगभग 1000 मेडिकल स्टोर आज पूरी तरह बंद रहे. हड़ताल के कारण मरीजों और आम नागरिकों को दवाइयों की खरीदारी में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई जगहों पर मरीज बंद दुकानों के बाहर खड़े लौटते नजर आए.


ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में केमिस्टों का आंदोलन
झुंझुनूं जिला केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि यह हड़ताल केवल दवा विक्रेताओं के व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए नहीं की गई है, बल्कि मरीजों की सुरक्षा और दवा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. गुप्ता ने कहा कि ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए.

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बिना किसी उचित नियंत्रण और निगरानी के ऑनलाइन दवाओं की बिक्री बढ़ रही है, जो मरीजों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि ऑनलाइन माध्यम से नकली दवाएं, नशीली दवाएं और बिना प्रेसक्रिप्शन वाली दवाएं आसानी से बेची जा रही हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता. वहीं पारंपरिक मेडिकल स्टोरों पर हर दवा की पूरी जानकारी, बिल और रिकॉर्ड रखा जाता है.


कोविड काल की घर-घर दवा वितरण व्यवस्था पर भी आपत्ति
केमिस्ट एसोसिएशन ने कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई घर-घर दवा वितरण व्यवस्था को भी समाप्त करने की मांग की है. एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है और इससे अनियंत्रित तरीके से दवाओं की बिक्री बढ़ रही है.


सरकार पर चेतावनी, अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी
जिला केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा. आवश्यकता पड़ने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाना पड़ेगा.


पोस्टर लगाकर दी पहले से सूचना
हड़ताल से आमजन को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए एसोसिएशन की ओर से पहले ही जिले भर के मेडिकल स्टोर्स पर पोस्टर लगाए गए थे. पोस्टर्स में लोगों से अपील की गई थी कि वे जरूरी दवाइयों की खरीदारी पहले से कर लें. इसके बावजूद कई लोगों को इमरजेंसी दवाइयों के लिए परेशानी हुई.


शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज ज्यादातर मेडिकल स्टोर बंद रहे. केवल कुछ आवश्यक दवाओं की आपातकालीन दुकानें खुली रहीं. हड़ताल का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों, पुरानी बीमारियों से ग्रसित मरीजों और बच्चों वाले परिवारों पर पड़ा. झुंझुनूं जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों से बातचीत कर जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया है.


केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि वे सरकार के साथ संवाद के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाए बिना आंदोलन वापस नहीं लेंगे.यह हड़ताल दवा वितरण व्यवस्था को सुधारने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में केमिस्ट समुदाय का एकजुट प्रयास माना जा रहा है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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