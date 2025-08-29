Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

चिड़ावा पंचायत समिति के प्रधान और ठेकेदार का ऑडियो वायरल

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले की चिड़ावा पंचायत समिति में भ्रष्टाचार का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है. व्हाट्सएप पर वायरल हुई एक 13 मिनट 10 सेकेंड की ऑडियो रिकॉर्डिंग ने पूरे इलाके की सियासत गरमा दी.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashok kumar sharma
Published: Aug 29, 2025, 17:35 IST | Updated: Aug 29, 2025, 17:35 IST

Trending Photos

वीकेंड ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हो? तो राजस्थान की इस जगह से बेहतर कुछ नहीं!
7 Photos
Rajasthan Places To Visit

वीकेंड ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हो? तो राजस्थान की इस जगह से बेहतर कुछ नहीं!

राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी! इन 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी
7 Photos
weather update

राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी! इन 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी

अजमेर शरीफ दरगाह पर मन्नत मांगने वाले इस मुगल शासक ने अपनी ही बेटी से किया था निकाह!
7 Photos
Ajmer News

अजमेर शरीफ दरगाह पर मन्नत मांगने वाले इस मुगल शासक ने अपनी ही बेटी से किया था निकाह!

Kota Weather Update: पलटी मारने वाला है कोटा का मौसम, भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Kota Weather Update: पलटी मारने वाला है कोटा का मौसम, भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

चिड़ावा पंचायत समिति के प्रधान और ठेकेदार का ऑडियो वायरल

Jhunjhunu News: राजस्थान में झुंझुनूं जिले की चिड़ावा पंचायत समिति में भ्रष्टाचार का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है. व्हाट्सएप पर वायरल हुई एक 13 मिनट 10 सेकेंड की ऑडियो रिकॉर्डिंग ने पूरे इलाके की सियासत गरमा दी.

रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर पंचायत समिति प्रधान रोहिताश धांगड़ और पंचायत समिति सदस्य बनारसी देवी के ठेकेदार पुत्र राजकुमार माहिच की बातचीत सामने आई है, जिसमें बिल भुगतान के बदले 30–40 प्रतिशत तक कमीशन तय करने की चर्चा सुनाई देती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वायरल ऑडियो में कथित तौर पर चिड़ावा प्रधान रोहिताश धांगड़ बीडीओ, एईएन और जेईएन व अकाउंटेंट तक के कमीशन का प्रतिशत बता रहे हैं. उससे ज्यादा कमीशन ले तो वो कार्रवाई की भी बात कह रहे हैं. हालांकि ज़ी मीडिया इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है.

वहीं पूर्व प्रधान इंदिरा डूडी पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप लगे थे. पंचायत समिति सदस्यों ने भाजपा नेता रोहताश धांगड़ के नेतृत्व में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था. जिसके चलते उन्हें प्रधानी गंवानी पड़ी थी.

फिर रोहिताश धांगड़ प्रधान बने, तो आस जगी की पंचायत समिति मे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है. वहीं वायरल ऑडियो को लेकर ठेकेदार राजकुमार और प्रधान रोहिताश धांगड़ ने कहा कि यह उनका ऑडियो नहीं है. वो इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJhunjhunu Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news