/झुंझुनूं में पल्स पोलियो अभियान शुरू, 1551 बूथों पर बच्चों को पिलाई जाएगी दवा

Jhunjhunu Pulse Polio Campaign: राजस्थान के झुंझुनूं में रविवार को पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया. इस अभियान का शुभारंभ झुंझुनूं पुलिस लाइन के सामने स्थित झुग्गी बस्ती के शिविर में किया गया. जहां जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग और सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की.

जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने बताया कि वर्ष 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है, लेकिन पड़ोसी देशों- पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो के मामले सामने आने के कारण लगातार सतर्कता बरती जा रही है. इसी उद्देश्य से नियमित रूप से पल्स पोलियो अभियान चलाया जाता है, ताकि बीमारी दोबारा देश में प्रवेश न कर सके.

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जिले में बनाए गए 1551 पोलियो बूथ

उन्होंने बताया कि जिले में 1551 बूथ बनाए गए हैं. इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य ट्रांजिट प्वाइंट्स पर भी विशेष बूथ स्थापित किए गए हैं. उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को बूथों पर लाकर पोलियो की दवा पिलाने की अपील की. साथ ही बताया कि अगले दो दिनों तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी.

3102 टीमें और 6204 वैक्सीनेटर्स तैनात

जिला कलेक्टर ने कहा कि यह अभियान चिकित्सा विभाग, आईसीडीएस, शिक्षा विभाग और पंचायती राज संस्थाओं के समन्वित प्रयास से संचालित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इतने बड़े स्तर पर एक ही दिन में बच्चों को दवा पिलाना पूरे विश्व के लिए मिसाल है. सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि अभियान के तहत जिलेभर में 3102 टीमें और 6204 वैक्सीनेटर्स लगाए गए हैं.

100 प्रतिशत बच्चों तक पोलियो की खुराक पहुंचाने का लक्ष्य

हाई रिस्क एरिया जैसे कच्ची बस्तियां, ईंट-भट्टे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और माइनिंग क्षेत्रों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है, ताकि कोई भी बच्चा पोलियो की दवा से वंचित न रहे. उन्होंने बताया कि पहले दिन बूथों पर दवा पिलाई जाएगी, जबकि अगले दो दिनों तक घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी. अभियान का लक्ष्य जिले के शत-प्रतिशत बच्चों तक पोलियोरोधी दवा पहुंचाना है.